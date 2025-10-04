Выступление Путина на ''Валдае'': безжизненные угрозы и старая пропаганда

Заявления Путина на "Валдае": по сути ничего нового, кроме присоединения к пропагандистской кампании "российскую угрозу придумали, Россия ни на кого не будет нападать, Европа зря тратит деньги на милитаризацию и оборону".

"Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с россиянами на пороге. Истеблишмент на Западе обманывает своих граждан, нагнетая напряженность. Это бред, что Россия может напасть на НАТО", – заявил Путин. "Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами!".

Несмотря на стабильную "откатку обязательной программы" – с ядерными угрозами (по ядерным испытаниям, по прицельным ударам по украинским АЭС, по "большему, чем американский" ядерному арсеналу), "успехами СВО", "санкции только на пользу", насмешки с Макрона, из Дании, из Финляндии из Финляндии.

Снова, как и в прошлый, и в позапрошлый раз, повторилась ситуация с анонсированными "сенсационными заявлениями, которые встряхнут мир" - и реальными несколькими часами хлопанья ни о чем заезженными пропагандистскими штампами. Похоже, что с возрастом Путин на глазах теряет интерес к политическим, экономическим, социальным пертурбациям. За 25 лет у власти ему, похоже, надоело все.

Отсюда и странные выходки с чтением Пушкина, с одобрением "девушек в кокошниках", с псевдоисторическими экскурсами по "тысячелетней России"... Похоже, это те вещи, на которых действительно сфокусировалось его внимание в 72, а не просто игра на публику. Ну и, конечно, вопрос сохранения власти.

Поэтому, видимо, Путин заметно нервно отреагировал на льстивое сравнение его с Александром №1 – задумывалась, очевидно, отсылка к куче войн и длительной оккупации больших территорий (войны с Персией, Турцией, Швецией, с наполеоновской Францией, "присоединение" Восточной Грузии,...). Но Путин, похоже, воспринял это как напоминание о 24 годах правления Александра (которого внезапно закопали в Таганроге с параллельным возникновением легенды о "добровольном отречении от престола"). В то время как он сам сидит на троне уже 25 лет.

Видно, и басня о "120 годах вот-вот" уже не выглядит столь убедительной, и шевеления недовольных экономическими проблемами элит кажутся все более подозрительными. Возможно, Путин реально ожидает мятежа из-за затянувшейся войны, санкций и разрушения экономики.

Но в целом из растерзанного набора заявлений Путина чувствуется, что он сейчас застрял на развилке, в процессе выбора решения. Ибо доступные варианты взаимоисключающие: хочется и "разделить власть над миром" с Трампом – и, соответственно, закрепить хорошие отношения.

Но и с Китаем не хочется отказываться от тесного взаимодействия. И от БРИКС, как от инструмента, тоже не хочется отказываться. И с Европой хочется возобновить полноценные контакты и вернуть возможности для воздействия на элиты и экономику. Но и Украине хочется получить – всю или хотя бы большую часть. И какой вариант более реален, однако при том и желателен, Путин пока не решил.

Показательна еще деталь относительно почти беглого упоминания "Томагавков" и ATACMS: "Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный вред. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут ли "Томагавки" нанести нам вред? Могут. Мы будем их сбивать".

Заметьте, три года назад, когда речь шла только о возможности поставок американских и европейских танков, Кремль реагировал истерическими угрозами: "вот пусть попытаются действительно выставить их против нас – мы немедленно дадим такой ответ, что все ужаснутся!".

Теперь же согласованы удары вглубь России, чуть ли не напрямую по Кремлю (дальность "Томагавка" даже чрезмерная – 2400 км, тогда как в Москву около 500 км, а в Петербург меньше 900 км), а реакция сдержанна. "Ну, причинят вред, как-нибудь попробуем сбивать". И нытье о "вреде нашим взаимоотношениям (из США), в которых только отразился свет в конце тоннеля".

То есть Путин уже просто не может себе позволить жесткие реакции и угрозы в адрес Трампа. Внутренняя ситуация в России несравнима с 2022-м. Поэтому приходится держаться даже за не очень хорошие отношения, потому резкое ухудшение слишком серьезно ударит по РФ и ослабит позиции Путина в стране.