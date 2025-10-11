rus
Выключить Украину. Или почему нужно читать умные книги

Выключить Украину. Или почему нужно читать умные книги

Зима 2025-26 станет очередным этапом энергетической войны с Россией, которая началась в 1992(!) году с попытки остановить наши АЭС, а сейчас продолжится очередной попыткой заморозить Украину.

Если очень коротко, то есть несколько вводных:

- в газовых хранилищах закачано мало газа (больше, считалось не нужно учитывая нашу потенциальную добычу и отсутствие "лишних" средств);

– Россияне понимают, что США взяли курс на окончательный отрыв премиального европейского рынка от Москвы и следующий год становится, де-факто, последним, когда можно что-то изменить.

– Украина снова играет здесь ключевую роль. И план россиян очень прост – заставить европейцев покупать азербайджанский (так называемый азербайджанский) газ, который будет транспортироваться в ЕС через украинскую ГТС, чтобы потом помочь Украине купить этот газ (иначе, считают в Кремле, ЕС столкнется с ростом цен на газ и его физическим дефицитом).

- Параллельно, россияне считают, что в рамках соглашения по транспортировке азербайджанского газа будет решен вопрос транспортировки газа в Венгрию и Словакию (с возможным расширением поставки газа в другие страны и прежде всего в Австрию).

- Если подытожить, то в РФ считают, что могут создать этот кризис и ЕС поплывет, в том числе в переговорах по снятию санкций. А для усиления своей позиции они продолжат запускать дроны. Правда, здесь есть один весомый нюанс - сейчас в том, чтобы уплыл ЕС не заинтересованы США, но я об этом напишу на днях более пространно.

Вся эта история – это часть 33-летней российской энергетической войны против Украины. В конце ноября в издательстве "Вихода" выходит книга "Первая энергетическая. Война, которую россия проиграла до вторжения авторства Евгения Мочалова и Виталия Крыжевского. И это книга именно об энергетических войнах России против Украины. По-моему, это, на самом деле, очень крутая книга, которая раскрывает механизмы этих войн, о которых мы не просто забыли, а о которых большинство украинцев даже и не знают.

Ну помнит ли кто-нибудь, как сразу после образования независимого государства Украина столкнулась с тем, что россияне решили запретить вывоз отработанного ядерного топлива, что должно остановить все наши АЭС и поставить крест на независимости? Или о стратегии россиян по остановке инвестиций в добычу сланцевого газа? Мы этого не знаем и потому, к сожалению, не учимся даже на своих ошибках.

Почему следует читать эту книгу? Во-первых, это нужно для того, чтобы понять не только историю и исторические механизмы, но и для того, чтобы понимать действия россиян сегодня, завтра и, к сожалению, послезавтра. Также отдельно хотел бы отметить, что это тот тип серьезной исторической литературы, который читается как детектив. Так что, если кому-то интересно, ссылка на эту книгу в комментариях.

А насчет газовой войны 2025-26 – мы выстоим. Хоть и будет очень тяжело.

