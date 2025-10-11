Вимкнути Україну. Або чому потрібно читати розумні книги

Зима 2025-26 стане черговим етапом енергетичної війни з Росією, яка почалася в 1992(!) році зі спроби зупинити наші АЕС, а зараз продовжиться черговою спробою заморозити Україну.

Якщо дуже коротко, то маємо кілька вводних:

- В газових сховищах закачано мало газу (більше, вважалося не потрібно з огляду на наш потенційний видобуток і відсутність "зайвих" коштів);

- Росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити.

- Україна знову відіграє тут ключову роль. І план росіян дуже простий - змусити європейців купувати азербайджанський (так званий азербайджанський) газ, який буде транспортуватися в ЄС через українську ГТС, щоб потім допомогти Україні купити цей самий газ (інакше, вважають в Кремлі, ЄС зіткнеться з ростом цін на газ і його фізичним дефіцитом).

- Паралельно, росіяни вважають, що в межах угоди по транспортуванню азербайджанського газу, буде вирішено питання транспортування газу в Угорщину і Словаччину (з можливим розширенням постачання газу до інших країн і перш за все до Австрії).

- Якщо підсумувати, то в РФ вважають, що можуть створити цю кризу і ЄС попливе, в тому числі в переговорах по зняттю санкцій. А для підсилення своєї позиції вони продовжать запускати дрони. Правда, тут є один вагомий нюанс - зараз в тому, щоб поплив ЄС не зацікавлені США, але я про це напишу на днях більш розлого.

Вся ця історія - це частина 33-літньоі російської енергетичної війни проти України. Наприкінці листопада в видавництві "Віхода" виходить книга "Перша енергетична. Війна, яку росія програла до вторгнення" авторства Євгена Мочалова та Віталія Крижевського. І це книга саме про енергетичні війни Росії проти України. Як на мене, це, насправді, дуже крута книга, яка розкриває механізми цих воєн про які ми не просто забули, а про які більшість українців навіть і не знають.

Ну чи памʼятає хтось, як відразу після утворення незалежної держави Україна зіткнулася з тим, що росіяни вирішили заборонити вивіз відпрацьованого ядерного палива, що мало б зупинити всі наші АЕС і поставити хрест на незележності? Або про стратегію росіян по зупинці інвестицій в видобуток сланцевого газу? Ми цього не знаємо і тому, на жаль, не вчимося навіть на своїх помилках.

Чому варто читати цю книгу? По-перше, це потрібно для того, щоб зрозуміти не лише історію та історичні механізми, але й для того, щоб розуміти дії росіян сьогодні, завтра і, на жаль, післязавтра. Також окремо хотів би відзначити, що це той тип серйозної історичної літератури, який читається, як детектив. Тож, якщо комусь цікаво, лінк на цю книгу в коментах.

А щодо газової війни 2025-26 - ми вистоїмо. Хоч і буде дуже тяжко.