Почему россияне побоялись бить Орешником по Киеву?

Москва официально заявила, что это ответ за удар по Валдаю. Но есть нюансы

1. Это точно довольно слабый ответ (я именно об Орешнике). Россияне, похоже, демонстрируют Трампу: мы готовы избивать Орешником, но по Киеву (по центрам принятия решений) пока не ударим. Это типа жест доброй воли. Но свой вымышленный козырь с атакой на Путина россияне профукали просто бездарно.

2. Главная стратегия россиян – блекауты. И эта стратегия остается неизменной. Путин верит, что этой зимой может исключить Украину и фронт посыплется. Это его идея-фикс.

3. Вчера россиянам передали наработанные документы по переговорам. Теперь у России есть максимум пара недель на то, чтобы придумать новую чушь, почему Украина срывает переговоры.

4. Я остаюсь при мысли, что стратегией россиян остается затягивание времени. И сейчас они судорожно ищут идеи потянуть время. Правда, сейчас Трамп будет ускорять процессы.

5. У Путина люфт к маневрам несколько сузился. Хотя он все еще выходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, Трамп ничего ему не сделает. Главный вопрос, насколько активно сейчас США начнут сражаться с теневым флотом. Это и будет ответом на вопрос, когда Путин пойдет на переговоры.