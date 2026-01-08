Пора обращаться в Конгресс: как Украина может обойти позицию Трампа

"Мирные переговоры", якобы проводимые между Соединенными Штатами, Российской Федерацией и Украиной, очень напоминают нечестную игру двух против друга. Президент США Дональд Трамп все меньше способен скрывать, что он фактически выступает на стороне Москвы, даже когда под маской "мира", – пытается всучить Киеву скорую капитуляцию Украины путинскому режиму.

И это еще может продолжаться долго, поскольку Трамп, перетягивающий на себя полномочия, которых на самом деле по конституции Америки у него нет, успешно прикрывает этим минимизацию помощи Украине. По его логике, зачем вообще помогать украинцам, когда идет мирный процесс, который гарантированно должен когда-то привести к долгожданному миру.

Но, несмотря на то, что Украина выбрала в целом правильную тактику, не отвергая предложения Соединенных Штатов, пытаться проводить свою линию, в итоге это не способно исправить ситуацию. Ведь российский диктатор Путин явно тянет время, Москва ни на какие изменения своей позиции идти не собирается, а Дональд Трамп так хочет вести гешефты с Московией, что и не способен этого скрывать.

В общем, складывается совершенно непонятная ситуация, – почти 70 процентов американцев поддерживают помощь Украинскому государству, но Трамп постоянно делает вид, что это для него не имеет никакого значения. И пытается постоянно увеличивая давление, принудить украинцев к капитуляции. И это в то время, когда Украина не проиграет, а Российская Федерация оказалась за полшага до экономического, а значит, дальше и до политического коллапса.

Нет сомнения, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся убедить в том, что Путин не может быть союзником Америки, что спасая Россию от развала, Вашингтон повторит ту же ошибку, как и в 1990 годы, потому что Россию никогда и никому не сдастся превратить в демократическое государство. Но Трампа даже не беспокоит, что в 2026 году Республиканская партия может проиграть Конгресс и Сенат. Дружба с Путиным для него важнейшая теперь всего на свете, а то, что будет дальше с украинцами, его ничуть не волнует.

Российская Федерация получила союзника в Белом доме, и поэтому Путин так нагло игнорирует все предложения Украины и Европы, которые действительно могли бы привести к мирным договоренностям. Украинцы пытались много раз доказать американцам свою правоту, однако сегодня те, кто принимают решения в Вашингтоне, либо глухи к нашим предложениям, либо откровенно игнорируют их.

Трамповская обстановка зомбирована Москвой и видит в Путине возможность заработать на "дружбе" с российским террористическим режимом грубые деньги, лицемерно отвергая все моральные и демократические принципы и ценности.

Трамповцы ведут себя так, будто права и свободы человека украинцев совсем не касаются, а во время переговорного процесса верховенство международного права они постоянно выносят за контекст войны России в Украине. Не пора ли украинцам напрямую обратиться к американскому народу?

Как известно, Конгресс и Сенат являются ключевыми представительскими институтами. Соединенных Штатов, представляя американцев, среди которых около 70 процентов поддерживают Украину. Таким образом, обращение непосредственно украинских граждан о помощи к конгрессменам и сенаторам, если в Белом доме их не хотят услышать, будет вполне логичным и обоснованным шагом.

Здесь мы можем говорить об "информационном волонтерстве", когда граждане Украины обращаются к конгрессменам на американском уровне или на уровне отдельных штатов. Особенно там, где местные власти контролируют не представители Демократической, а Республиканской партии, которые не принимают во внимание поддержку американцами украинцев. Чтобы не только конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бэйкон понимал, что требование американских переговорщиков от имени Дональда Трампа к Украине "сдать" России свои территории – это "шаг Чемберлена".

Если подобные обращения приобретут массовый характер, и они, или фрагменты из них и будут цитироваться в таких ведущих американских изданиях, как The Wall Street Journal, The Washington Post, или The New York Times, а также и в местных газетах отдельных штатов, то современной трамповской администрации не удастся скрыть от американского народа настоящий. подогрев России.

Важно понимать, что хотя влиятельные газеты на уровне штатов, хотя и менее известны, чем общенациональные, они являются ключевыми для местной политики. Среди них стоит выделить: The Seattle Times (Вашингтон), The Denver Post (Колорадо), The Miami Herald (Флорида), The Boston Globe (Массачусетс), The Minneapolis Star Tribune (Миннесота), The Detroit Free Press (Мичиган), The Arizona Republic The Atlanta Journal-Constitution (Джорджия), San Francisco Chronicle (Калифорния), Houston Chronicle (Техас).

Нужно установить прямую коммуникативную связь между украинским и американским народами, если Дональд Трамп игнорирует потребности Украины в войне с Россией, и делает вид, что этим он помогает украинцам достичь быстрого и стабильного мира под видом побуждения их к капитуляции.

Если бы удалось вызвать дискуссию в американских глубинках по поводу российско-украинской войны, и роли здесь Республиканской партии и ее выдвиженца Трампа, то можно было бы привлечь внимание к проблеме, справедливое решение которой не может быть отложено на будущее.

Украинцам сейчас нужно думать о переходе к нестандартным политическим методам, если Дональд Трамп и его окружение считают, что международное право Украины не касается. Американские Конгресс и Сенат могут сделать для Украины то, чего Белый дом делать не хочет и не хочет. Тогда будем обращаться непосредственно к американскому народу и его представителям.

Потому что, как видим из опыта почти года президентства Трампа, он не собирается менять свою стратегию по войне России в Украине. Он и дальше будет во время переговорного процесса отвергать все, что не понравится Владимиру Путину. Одновременно будет блефовать, уклоняться от сказанного, надувать щеки, обвинять во всем своего предшественника Джо Байдена. А российский диктатор будет продолжать запускать ракеты по украинским городам, жилым домам, гражданским объектам, тепло- и электроэнергетическим системам. И не имеет значения, нет ли у Трампа смелости остановить Путина, или просто желание это сделать.

И это тогда, когда Украина, отражая вторжение Российской Федерации, укрепляет хребет Европы. Необходимо лишь предоставить украинцам ракеты большей дальности, необходимые для нокаутирующего удара по террористическим путинским войскам и его садистскому режиму.

Как установить прямую связь между украинцами и американцами? Необходимо донести американскому народу и его представителям в Конгрессе правду о том, как критически важна для сохранения действующего международного порядка и мировой цивилизации помощь Украине.

Украинское государство не должно упасть, а должно выстоять под ударами страшной Московской орды. Ведь нельзя допустить, чтобы личные симпатии президента Соединенных Штатов к российскому диктатору Путину стали решающим фактором международной политики Америки. Американцы могут помочь украинцам выстоять и сейчас нужно сделать все для того, чтобы голос Украины услышал народ Соединенных Штатов.