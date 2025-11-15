Международные бренды бегут из России и создают системную проблему для экономики агрессора.

С начала 2025 года 12 международных брендов покинули РФ. Исследования и выводы не полны, поскольку касаются только фэшн-брендов. На самом же деле компании начали ограничивать свои операции в России примерно со второй половины 2024 года, при чем не столько из-за санкций, сколько из-за снижения спроса на их продукцию на российском рынке. Китайские Chery и Xiaomi произвели настоящий фурор, когда заявили об ограничении развития продаж на рынке России. Россия просто становится неинтересна глобальным компаниям, независимо от краны их происхождения. Как говорится: ничего личного, только бизнес.

Выявленная тенденция довольно сильно не понравилась Минэкономразвитию России, где отметили, что после ухода международных компаний в РФ существенно снизилась конкуренция. Однако, если в каком-то секторе падает конкуренция, то автоматически растут цены и снижается качество продукции (услуг) и производительность труда.

Проще говоря: раньше в России международные компании задавали стандарты качества, а после того как они ушли, российские монополии уже никто не "подгоняет". Именно это и заметило Минэкономразвития России. Правительство России не сможет переломить этот долгосрочный тренд, потому что из России уже бегут даже китайские бренды.

Население же России пока ощущает выявленную тенденцию только в сегменте продуктов питания, но вскоре почувствует и в других секторах.