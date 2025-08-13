В преддверии встречи на Аляске стоит вспомнить события 1938 года: выводы делайте сами

В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась встреча рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито. На встрече они подписали соглашение, которое стало известно как "Мюнхенский заговор". Это соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней уволит и уступит Германию Судетской области.

Кроме того, под давлением Польской Республики и Королевства Венгрии Мюнхенскому соглашению были добавлены договоренности, требующие от Чехословакии немедленного урегулирования территориальных споров с этими странами. Кстати, Польша за это коварство заплатит уже через год своей государственностью и свободой. Но это произойдет только позже. Тогда многие считали хорошей идеей решения своих интересов за счет Чехословакии.

Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик и Войтех Мастни присутствовали в соседней комнате, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения. Им сообщили уже о достигнутом результате и они вынуждены были только подписать готовый документ. Утром 30 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял условия этого соглашения без согласия Национального собрания.

К чему это привело впоследствии и сколько жизней это стоило миру, мы сейчас знаем. А тогда это казалось сильным мира сего хорошей идеей. Решил напомнить об этом в преддверии встречи на Аляске. Выводы следует сделать самостоятельно.