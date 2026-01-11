В Кремле недооценивают Трампа и переоценивают себя

Кремлёвцы продолжают видеть себя хозяевами ситуации, несмотря на серию ударов, нанесенных им Трампом и антиклерикальную революцию в Иране. Как целое они всё ещё считают себя в "сильной переговорной позиции", но тайный визит Дмитриева 7 января в посольство США в Париже показывает – это мнение разделяют уже не все.

Причина самоуверенности кремлёвцев – инерция мышления и ошибочная установка, что всё решается на фронте в Украине, где у них дела идут неплохо. К 9 января рашисты вошли с севера в Гуляйполе и центр города де-факто в кольце. Продолжают давление в Мирнограде и за первую декаду января расширили плацдармы в Сумской области. Взяли под полный контроль Сиверск. Медленно, но продвигаются с юга к Запорожью. Проводят системный Холодомор в Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях.

По их логике – Холодомор и продвижение на фронте – это то, что должно ускорить процесс международного признания аннексии РФ пяти областей Украины. Кремлёвцам достаточно, чтобы это признали в Вашингтоне и Киеве. Европейцев можно игнорировать, а африканцам, и не только им, безразлично, где проходит граница между Украиной и РФ.

Поэтому они самоуверенно проигнорировали оба дедлайна Трампа, потребовавшего от них прекращения огня ко Дню Благодарения или к Рождеству. Рашисты считают, что это они должны диктовать всем условия, а не кто-то им, будь это даже президент США. Эта убеждённость зиждется на том факте, что их армия наступает и контролирует пятую часть территории Украины, а ударами по теплоэнергетике может превратить крупные города в нежилое пространство. "Путин", лавров и прочие весь 2024 и 2025 г. регулярно говорили об этом, ссылаясь на "реалии на земле". Недоумевали, почему США, Канада и Европа не хотят это признать и сделать как они велят.

По этой причине они весь 2025 год игнорировали дедлайны Трампа, которого считают единственным, с кем на этой планет можно говорить на равных. Си Цзиньпин для них это с 2022 г. однозначно вышестоящая инстанция. На счёт своих отношений с ним в Москве не обманываются и тяготятся зависимостью от Пекина. При первой возможности Москва сама быстро и без уговоров свернёт отношения с Китаем до минимума. Поэтому нарратив "хороших русских" о том, что США надо оторвать РФ от КНР – это операция кремлёвцев: мистер Трамп, уговорите нас. Но американцы не такие тупые, как их изображал Задорнов.

Поэтому экскурсии по кладовым расеи, куда Дмитриев с апреля водил Виткоффа и оды Киссинджеру, который якобы оторвал КНР от СССР, оказались для американцев беседами ни о чём. Может, не такими утомительными, как воспоминания о Рюриковичах, половцах и печенегах. Встреча на Аляске чётко показала: выменять Украину на бегство РФ от Китая не удалось.

Если Украину не удалось обменять ни на Сирию, ни на Китай, то тем более не выйдет обменять на Венесуэлу, что пробуют продать как свершившийся факт профессор Соловей и "хорошие русские". Вечная привычка московитов утверждать, что они якобы ни одной войны никогда не проигрывали. При этом даже у профессора не проклёвывается в голове, что должны думать в мире о русских, если они сами рассказывают, как обменяли Мадуро и жену его Флорис на Покровск с Мирноградом.

Трамп эту белиберду игнорирует и написал в "Социальной правде" 7 января: "Без моего участия россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной". Снова подчеркнул, что он в одиночку, без ООН, остановил восемь войн, и огорчил кремлёвцев утверждением – США уже не разоряются на помощи Украине, как при Байдене, а наоборот – зарабатывают. Поэтому даже не надейтесь, что американцы устанут помогать украинцам. Американцы никогда не устают делать деньги.

Трамп ясно дал понять кремлёвцам три вещи. Первая, он не собирается менять Украину даже на Китай. Вторая, если Байден обещал быть с Украиной до гроба, то он намерен быть до победы, поскольку Трамп никогда не проигрывает. Третья, ему надоело, что кремлёвцы неадекватно реагируют на его дедлайны.

За это Трамп преподнёс им новогодний "подарок" в виде ареста 3 января Мадуро, и рождественский к 7 января в виде ареста двух "серых" танкеров – загадочной "Бэллы 1" и "Софии". Третий – "Олина" был задержан 9 января.

Трамп делает то, что, как и предполагалось в ноябре, будет делать: начнёт конфискацию нефти вместе с "серыми" подсанкционными танкерами, которой по оценкам, болтается в океане до одного млрд. баррелей. Всего в мире около 7 тыс. танкеров и более 600 из них под санкциями. Есть, где разгуляться.

Когда Банковая после скандала 28 февраля в Овальном кабинете объявила войну США и стала обвинять Трампа, что он, в отличие от Байдена, не ввёл ни одной санкции против РФ, то это было нелепо по двум причинам.

Во-первых, Трамп, в отличие от Байдена, начал переговоры с РФ в роли посредника и новые санкции во время них были неуместными. Во-вторых, все более-менее реальные санкции ввёл ещё Байден, и Трамп не мог к ним ничего особо добавить, так как у США с РФ всегда была весьма ограниченная торговля. Единственное, что оставалось Трампу – вторичные санкции за торговлю с РФ. Он сразу задекларировал их, и Линдси Грэм сделал ему в этом поддержку среди демократов в Сенате.

Законопроект Грэма – Блюменталя всем хорош, кроме одного, сложен для реализации. Поэтому авторы заложили в него опцию – торговать с РФ можно при условии отчисления процента от сделок в помощь Украины. Если европейцев и Эрдогана можно будет убедить делать это, то китайских коммунистов – вряд ли. Поэтому закон Грэма – Блюменталя год лежал в Конгрессе без движений и его лишь время от времени доставали как страшилку.

Ввиду этого Трамп взялся за то, что плавает на поверхности – за танкеры. Пока лишь в Западном полушарии и надеется, что в Восточном полушарии его инициатива тоже найдёт поддержку. В результате у Патрушева-старшего, ответственного за белый и "серый" флот РФ, появляются два фронта – один на море, второй – в кремле.

Трамп сделал три "пробоины" в "борту" Патрушева и не намерен останавливаться на достигнутом, если кремлёвцы продолжат тянуть с прекращением огня. Поражения на морском фронте будут становиться всё ощутимей и их нельзя будет перекрыть успехами на земле Украины. Арест таинственного груза на "Бэлле 1", для сокрытия которого Москва прилагала колоссальные усилия, вплоть до срочной поездки Дмитриева в Париж с целью зайти в посольство США, ещё обнулит все её усилия по захвату Мирнограда и Покровска.

Это притом, что Трамп ещё не начал активные действия на других фронтах. Санкции против "Лукойла" и "Роснефти" лишь первые "цветочки", а поход на биржи криптовалют ещё даже не начинали. При этом Москва может сколько угодно и какими угодно ракетами угрожать Украине и всей Европе, но бессильна перед США. Америка недосягаема для неё. Поэтому Трамп ёрничает и рассказывает, что НАТО без США ничего не стоит.

Сейчас формируется новая парадигма войны, на которую кремлёвцы отреагировали по старой привычке – демонстративным ударом "Орешником" по Львовской области, как это они делали в ноябре 2024 г. по Днепру, и бомбардировками ТЭЦ в Киеве и в Кривом Роге. Они по-прежнему верят, что исход войны будет решаться исключительно в Украине, и при этом твердят, что воюют с 50 странами Рамштайнской коалиции, включая НАТО, и что это не просто так себе война, а экзистенциальная война.

Простая мысль: желания сбываются, почему-то не приходит им в головы. Миссия Трампа – привести в порядок шкалу ценностей в их головах.