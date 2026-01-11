В Кремле недооценивают Трампа и переоценивают себя

Кремлівці продовжують бачити себе господарями ситуації, незважаючи на серію ударів, завданих ним Трампом та антиклерикальну революцію в Ірані. Як все вони все ще вважають себе в "сильній переговорній позиції", але таємний візит Дмитрієва 7 січня до посольства США в Парижі показує – цю думку поділяють уже не всі.

Причина самовпевненості кремлівців – інерція мислення та помилкова установка, що все вирішується на фронті в Україні, де у них справи йдуть непогано. До 9 січня рашисти увійшли з півночі у Гуляйполі та центр міста де-факто у кільці. Продовжують тиск у Мирнограді та за першу декаду січня розширили плацдарми на Сумщині. Взяли під повний контроль Сіверск. Повільно, але просуваються з півдня до Запоріжжя. Проводять системний Холодомор у Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях.

За їхньою логікою – Холодомор та просування на фронті – це те, що має прискорити процес міжнародного визнання анексії РФ п'яти областей України. Кремлівцям достатньо, щоб це визнали у Вашингтоні та Києві. Європейців можна ігнорувати, а африканцям, і не лише їм, байдуже, де проходить кордон між Україною та РФ.

Тому вони самовпевнено проігнорували обидва дедлайни Трампа, які зажадали від них припинення вогню до Дня Подяки або до Різдва. Рашисти вважають, що це вони мають диктувати всім умови, а не хтось їм, чи це навіть президент США. Ця переконаність ґрунтується на тому факті, що їхня армія настає та контролює п'яту частину території України, а ударами по теплоенергетиці може перетворити великі міста на нежитловий простір. "Путін", лаврів та інші весь 2024 та 2025 р. регулярно говорили про це, посилаючись на "реалії на землі". Дивувалися, чому США, Канада та Європа не хочуть це визнати і зробити, як вони звелять.

З цієї причини вони весь 2025 рік ігнорували дедлайн Трампа, якого вважають єдиним, з ким на цій планеті можна говорити на рівних. Сі Цзіньпін для них це з 2022 р. однозначно вища інстанція. На рахунок своїх стосунків із ним у Москві не обманюються і обтяжуються залежністю від Пекіна. За першої нагоди Москва сама швидко і без умовлянь згорне стосунки з Китаєм до мінімуму. Тому наратив "хороших росіян" про те, що США треба відірвати РФ від КНР - це операція кремлівців: містер Трамп, вмовте нас. Але американці не такі тупі, як їх зображував Задорнов.

Тому екскурсії коморою Росії, куди Дмитрієв з квітня водив Віткоффа та оди Кісінджеру, який нібито відірвав КНР від СРСР, виявилися для американців ні про що бесідами. Може, не такими втомливими, як спогади про Рюриковичів, половців та печенігів. Зустріч на Алясці чітко показала: виміняти Україну на втечу РФ від Китаю не вдалося.

Якщо Україну не вдалося обміняти ні на Сирію, ні на Китай, то тим більше не вийде обміняти на Венесуелу, що намагаються продати як факт, що відбувся, професор Соловей і "хороші росіяни". Вічна звичка московитів стверджувати, що вони нібито жодної війни ніколи не програвали. При цьому навіть у професора не прокльовується в голові, що мають думати у світі про росіян, якщо вони самі розповідають, як обміняли Мадуро та дружину його Флоріс на Покровськ із Мирноградом.

Трамп цю біліберду ігнорує та написав у "Соціальній правді" 7 січня: "Без моєї участі росія зараз мала б контроль над усією Україною". Знову наголосив, що він сам, без ООН, зупинив вісім воєн, і засмутив кремлівців твердженням – США вже не розоряються на допомозі Україні, як за Байдена, а навпаки – заробляють. Тому навіть не сподівайтеся, що американці втомляться допомагати українцям. Американці ніколи не втомлюються робити гроші.

Трамп ясно дав зрозуміти кремлівцям три речі. По-перше, він не збирається змінювати Україну навіть на Китай. Друга, якщо Байден обіцяв бути з Україною до труни, то має намір бути до перемоги, оскільки Трамп ніколи не програє. Третє, йому набридло, що кремлівці неадекватно реагують на його дедлайн.

За це Трамп подарував їм новорічний "подарунок" у вигляді арешту 3 січня Мадуро, і різдвяний до 7 січня у вигляді арешту двох "сірих" танкерів - загадкової "Бели 1" та "Софії". Третій – "Оліну" було затримано 9 січня.

Трамп робить те, що, як і передбачалося у листопаді, робитиме: почне конфіскацію нафти разом із "сірими" підсанкціонними танкерами, якою за оцінками, бовтається в океані до одного мільярда барелів. Загалом у світі близько 7 тис. танкерів та понад 600 з них під санкціями. Є де розгулятися.

Коли Банкова після скандалу 28 лютого в Овальному кабінеті оголосила війну США і стала звинувачувати Трампа, що він, на відміну від Байдена, не ввів жодної санкції проти РФ, то це було безглуздо через дві причини.

По-перше, Трамп, на відміну Байдена, почав переговори з РФ у ролі посередника і нові санкції під час них були недоречними. По-друге, все більш-менш реальні санкції ввів ще Байден, і Трамп не міг до них нічого особливо додати, оскільки США з РФ завжди мала дуже обмежену торгівлю. Єдине, що залишалося Трампу, – вторинні санкції за торгівлю з РФ. Він одразу задекларував їх, і Ліндсі Грем зробив йому у цьому підтримку серед демократів у Сенаті.

Законопроект Грема – Блюменталя всім добрий, крім одного, складний для реалізації. Тому автори заклали в нього опцію – торгувати з РФ можна за умови відрахування відсотка угод на допомогу України. Якщо європейців та Ердогана можна буде переконати робити це, то китайських комуністів навряд чи. Тому закон Грема – Блюменталя рік лежав у Конгресі без рухів та її лише час від часу діставали як страшилку.

Зважаючи на це, Трамп взявся за те, що плаває на поверхні – за танкери. Поки що лише у Західній півкулі і сподівається, що у Східній півкулі його ініціатива теж знайде підтримку. В результаті у Патрушева-старшого, відповідального за білий і "сірий" флот РФ, з'являються два фронти - один на морі, другий - у кремлі.

Трамп зробив три "пробоїни" у "борті" Патрушева і не має наміру зупинятися на досягнутому, якщо кремлівці продовжать тягнути із припиненням вогню. Поразки на морському фронті ставатимуть все відчутнішими і їх не можна буде перекрити успіхами на землі України. Арешт таємничого вантажу на "Белле 1", для приховування якого Москва докладала колосальні зусилля, аж до термінової поїздки Дмитрієва до Парижа з метою зайти до посольства США, ще обнулить її зусилля по захопленню Мирнограда і Покровська.

Це при тому, що Трамп ще не розпочав активних дій на інших фронтах. Санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти" лише перші "квіточки", а похід на біржі криптовалют ще навіть не починали. При цьому Москва може скільки завгодно і будь-якими ракетами загрожувати Україні та всій Європі, але безсила перед США. Америка недосяжна для неї. Тому Трамп сіпчить і розповідає, що НАТО без США нічого не варте.

Наразі формується нова парадигма війни, на яку кремлівці відреагували за старою звичкою – демонстративним ударом "Ліщинником" по Львівській області, як це вони робили у листопаді 2024 р. по Дніпру, та бомбардуванням ТЕЦ у Києві та Кривому Розі. Вони, як і раніше, вірять, що результат війни вирішуватиметься виключно в Україні, і при цьому твердять, що воюють із 50 країнами Рамштайнської коаліції, включаючи НАТО, і що це не просто так війна, а екзистенційна війна.

Проста думка: бажання збуваються, чомусь не спадає їм у голови. Місія Трампа – упорядкувати шкалу цінностей у їхніх головах.