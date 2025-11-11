Умер Геннадий Балашов: не все помнят его преступление против собственного народа

На псевдоэкономический бред, с помощью которого он пытался сделать себе авторитет и даже создать первую популистскую политическую партию в новейшей истории Украины, можно было бы не отвлекаться.

Однако мало кто помнит о главном дне политической карьеры Балашова. На следующий день после избиения студентов он "захватил" Майдан и призвал очистить его от силовиков, контролировавших часть площади после избиения людей. Очевидно, это была целенаправленная провокация, которая должна была развязать руки власти еще до того момента, пока протест не охватил сотни тысяч украинцев. К счастью, этой провокации тогда удалось противостоять, мы собирались на Софийской площади вплоть до марша миллиона.

Но в отличие от тупой болтовни Балашова это было открытое преступление против собственного народа. И мне всегда было интересно, кто за этим преступлением стоял – Янукович или Кремль.