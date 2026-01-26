Трамп решает уравнение ''террористы и заложники''

Всё поведение россиян, включая январские бомбардировки, это поведение террористов, захвативших заложников и выставивших ультиматум глобальному сообществу – отдать РФ пять регионов Украины. В это полностью укладывается и бомбардировка теплоэнергетики Киев в ночь на 20 января, "случайно" совпавшая с началом саммита в Давосе.

Схема "террористы – заложники" почти всегда одинакова. Захватывают заложников и требуют что-то взамен. Если переговоры не начинаются или затягиваются, то террористы угрожают убивать по заложнику в день, отрезать им по пальцу и т.п. РФ с 2014 г. следует этой стратегии, но периодически увеличивает "выкуп" за освобождение "заложников" и главное отличие – не планирует отпускать их даже после получения "выкупа". В случае силового освобождения заложников угрожает взорвать планету ядерной бомбой, после чего россияне, по мнению "путина", отправятся в русский рай. Как выглядит их рай – не в курсе даже патриарх РПЦ. Вероятно, как океан водки, поэтому гурии не предусмотрены, чтобы не отвлекали от неё.

В результате стоит задача: как освободить Украину, взятую в заложники, ликвидировать или наказать государство террористов РФ, и при этом избежать ядерного взрыва. Попутно – Шнобелевская премия "красным" и "розовым" евреям, передавшим рецепт ядерной бомбы Сталину, за что он отблагодарил их "делом врачей-убийц и космополитов". Так как русские называли себя интернационалистами, то евреев они назвали космополитами.

Историю решения этой задачи можно кратко изложить так.

Обама придумал себе "зелёных человечков" в Крыму, самоустранился и переложил её решение по грузинскому образцу на Олланда и Меркель. Пусть сами ведут переговоры с террористами в нормандском и минском форматах. Результат получился грузинский – Москва объявила Донецкую и Луганскую область отдельными государствами по примеру Абхазии и округа Цхинвали, и потребовала себе Крым в качестве "выкупа".

В 2017 г. Трамп вышел из схемы переговоров с террористами через Париж и Минск, и начал их напрямую. Встретился в Финляндии с "путиным" и назначил Курта Волкера спецпереговорщиком с террористами.

Но в 2019 г. в Украине случился стокгольмский синдром – Зеленский объявил, что заглянет в глазу "путину", сойдётся с ним посередине в Крыму и сдачу его "повесит" на Порошенко. Торговля с РФ оживилась, началось разминирование и закрылась комиссия Украина – НАТО. Переговорщиками в Минске стали Кравчук, Арестович и комик Сивохо. Трамп, глядя на это решил, – у него предостаточно проблем и без того, чтобы заниматься исцелением Украины от стокгольмского синдрома и в сентябре 2019 г. Волкер уволился.

Байден в 2021 г. принял суровый вид, назвал "путина" убийцей и решил переговоры с террористами не вести. Но через три месяца он жал руку убийце в Швейцарии, так как террористы в апреле стянули 100 тыс. войск к границе с Украиной. После встречи Байден дал террористам время на размышления до 2022 г. Дедлайны Трампа – краткие мгновения в сравнении с дедлайном Байдена.

Террористы не знали, что в 2022 г. предпримет Байден, принявший решительный вид. Но точно знали, он не отменит закон Трампа, запрещающий признавать Крым российским, и что осенью 2023 г. после выборов в Верховную Раду иссякнет стокгольмский синдром.

Поэтому решили: припугнуть "полицию", порезать "заложников" и увеличить "выкуп". В декабре 2021 г. выставили США и НАТО ультиматумы – исключить страны Балтии и экс-Варшавского блока из НАТО и признать Украину "сферой интересов" РФ. Иными словами – сателлитом Москвы.

"Полиция" за себя не переживала. Знала – РФ не рискнёт атаковать НАТО. Время это подтвердило. Когда в ноябре 2022 г. в Польше ракета РФ поразила ферму и трактор, то террористы звонили в Вашингтон, клялись, что это случайность и умоляли простить их. Байден, находившийся на саммите "Двадцатки" в Индонезии, простил их, и обязал Дуду с Зеленским сказать, что это было ракета украинских ПВО. Лавров истошно кричал, поляки и украинцы хотят рассорить РФ с НАТО и втянуть Альянс в войну.

"Полиция" переживала за "заложников" и Байден с газетами предупреждали: будет вторжение. Публично давали основание "заложникам" вызвать "полицию". "Заложники" отвечали: вы всё врёте, будут шашлыки, а не вторжение, у нас с террористами идеальный стокгольмский синдром. Спите спокойно. Вы нам не нужны.

Но для террористов стало неприятной неожиданностью, что украинцы встретили их гораздо хуже, чем немцев в 1941 г. Стокгольмский синдром дал осечку. Вместо цветов гранаты и парадная форма оказалась лишней. Прогулка через Чонгар прошла легко, но дальше всё пошло не по плану и оказалось: 180 тыс. солдат мало для достижения целей СВО – получения "выкупа" в виде Крыма, "моста" к нему и "синдромного" на всю голову правительства в Киеве. Вдобавок "полиция" таки вмешалась и парафирование соглашения в Стамбуле не произошло.

После этого Зеленский звонил в "полицию" и просил закрыть небо, а в США и Европе приняли решение больше не звонить "путину" ни при каких обстоятельствах и переговоры с террористами не вести. Террористы обиделись и осенью 2022 г. сообщили СМИ – главы ЦРУ и СВР встречались тайно в Турции и переговоры с нами ведут. Следовательно: или мы не террористы или вы слово не держите и всё у вас по двойным стандартам.

Это было перебором. Конгресс принял решение, что РФ – это террористы, но Байден его обнулил в Госдепе и продолжил тайные переговоры. Эксперты напомнили, Сталин с Гитлером после начала конфликта тоже долго вели тайные переговоры, и полиция тоже всегда ведёт их с террористами, но старается не афишировать.

Террористы поняли, что погорячились и сменили стратегию. После 27 сентября 2023 г. стали по кусочку отрезать от Украины из расчёта – это принудит оформить сделку по всем правилам и получить "выкуп", увеличенный до пяти регионов Украины. Были согласны и на меньшее – на Крым и "коридор", но при условии заверения сделки нотариусом в ООН. Террористов обнадёживало и начало в Украине с 2024 г. нового прилива стокгольмского синдрома.

Эксперты быстро подсчитали, такими темпами террористы будут резать Украину ещё 10 лет и это многих устраивало. Террористов тоже. Они объявили, мы никуда не спешим, у нас с экономикой и остальным всё хорошо. Главное не резать быстро и помногу, чтобы не разбудить сонного Джо, Майдан и Европу.

В 2025 г. явился Трамп и объявил: ему не нравится это урезание Украины, и он делает тайное явным – начинает переговоры с террористами. Для пользы дела стал произносить комплименты их дедам за то, что победили Гитлера благодаря помощи США. Террористы пробурчали про США и дедов, но согласились на переговоры, однако, увеличили "выкуп". Трампу также не нравился стокгольмский синдром, но Зеленский не согласился от него избавляться, поэтому уехал из Белого дома без обеда. Трамп съел его обед, но это не упростило решение всей задачи.

В рамках неё Трампу приходится решать две проблемы – исцелять Украину от этого синдрома и удерживать террористов за столом переговоров. Исцеление ведут через САП и НАБУ, криптокошельки и другими методами. В результате Зеленский одел костюм и согласился с Трампом, что они нужны друг другу. Это не отменило ритуал плевания в Трампа, но Трампу на это плевать. Можете называть меня фашистом, но мусор из Нью-Йорка вовремя вывозите.

Террористы почему-то решили, с Трампом можно вести переговоры как с Байденом, и тянули волынку. Трамп с этим не согласился, стал давать им пинки, объявлять дедлайны и грозить выйти из переговоров. Песков просил не вести переговоры в мегафонном режиме, в кремле охали, продолжали отрезать от Украины кусочки, но на фоне происходящего с их танкерами в океанах, с Венесуэлой, Сирией, Ираном и везде убеждались: это не работает и стратегию нужно корректировать. Трампа стало так много, что игнорировать его нельзя и с ним надо что-то подписать.

Причём, прямо сейчас. Далее было как начало анекдота: в полночь с 22 на 23 января в кремль из Давоса явились три еврея – Виткофф, Кушнер и Джошу Грюнбаум, комиссар по закупкам, и "путин" говорил с ними до трёх часов ночи об Украине. Утром русо-адмирал Костюков с группой террористов срочно вылетел в Абу-Даби, чтобы продолжить беседу с "полицией" и "заложниками".

Этому предшествовали два важных события. Первое – начало с 14 января операции по освобождению второй половины Сирии от блока курдских рабочистов с асадистами. К 19 января сирийская революционная армия с повстанцами изгнала их с 80% территории и 22 января Том Баррак, посол США в Турции, находясь в иракском Курдистане, предложил их остаткам сложить оружие. В виду занятости этим Ахмед аш-Шараа не приехал в Берлин к Мерцу и в Давос. Это конец планам Нетаньяху и "путина" по расчленению Сирии. Конец, который стал "случайно" очевиден к открытию саммита в Давосе.

Второе событие – корректировка террористами стратегии, тоже "случайно" совпавшая с Давосом. В ночь 20 января они устроили Холодомор в Киеве, чтобы их заметили, так как стратегия отрезания кусочков утратила эффект. Этот приём повторили в ночь на 24 января, чтобы добиться большего "выкупа" в Абу-Даби.

Трамп эту корректировку учёл и попросил владельца "Фламинго" приехать к закрытию саммита, когда станут понятны намерения террористов после переговоров с Дмитриевым в Давосе, и что именно должен будет озвучить Зеленский. Когда стало ясно – террористы дозрели до подписания каких-нибудь бумаг, то Зеленский объявил европейцам, что они коллективная ливерная колбаса как Олаф Шольц, но "Таурусы" попросил и обещал, если Украину примут в НАТО, то он легко отгонит подводные лодки РФ от берегов Гренландии. Закончил речь фразой: "Пока Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги". Ему вежливо поаплодировали. Можно решить, что он президент Гренландии, а не Украины, но там эта должность не предусмотрена, так как есть король.

Зеленский с поставленной Трампом задачей справился – террористы не нашли, к чему можно прицепиться в его речи. Террористы поняли: им придётся не только принять трёх посланников Трампа ночью в кремле, но и вернуться за стол переговоров. Слишком много событий произошло в канун Давоса, помимо ареста Мадуро, восстановления посольства США в Венесуэле и наступления в Сирии.

Мелони конфисковала 17 января сухогруз РФ с 330 тыс. т металлолома, а инвестфонд Noble Capital RSD обратился в суд в Нью-Йорке с требованием к РФ выплатить ему 225 млрд. долларов по долговым обязательствам империи Романовых за 1916 и другие годы. "Вишенкой" стал арест танкера РФ во время Давоса, который Макрон демонстративно комментировал и благодарил за содействие британцев и других союзников. Так как судно арестовали вблизи Гибралтара между Испанией и Марокко, то другими могли быть ещё и итальянцы. Посольства и агентура сообщали: датчане и немцы тоже могут провести такие акции. Игнорирование дедлайнов Трампа ко Дню Благодарения и Рождеству обходится в "копеечку" и это только начало.

Трамп начал тоже отрезать от террористов по кусочку, и им это почему-то не нравится. Террористы не могут сказать, что Трамп разговаривает с ними без уважения, но начинают жаловаться, что он терроризирует их и подталкивает к этому европейцев. В результате им пришлось съездить в Абу-Даби и пообещать съездить ещё раз, чтобы подписать какое-то прекращение огня, иначе Трамп продолжит свою стратегию с отрезанием. Январь показал – он твёрдо настроен решить уравнение "террористы – заложники" и получить за это не только Нобелевскую премию мира.