Почему Трамп должен отказаться от поддержки Путина

В начале 2026 года американская внешняя политика оказалась на развилке. После серии громких инициатив, включая саммит на Аляске в августе 2025 года и создание Совета мира в Давосе, администрация президента Дональда Трампа столкнулась со строгой реальностью: Путин не ищет компромисса, он ищет капитуляции Украины и Запада. Поэтому вполне можно утверждать, что продолжение текущей стратегии умиротворения несет критические риски для национальных интересов и самих Соединенных Штатов.

По состоянию на январь 2026 года мирное соглашение по Украине было готово на 90 процентов. Однако Кремль начал откровенно саботировать этот процесс. Инсценирование "атаки дронов" на резиденцию Путина в конце 2025 года послужило поводом для Москвы занять более жесткую позицию, что уже заставило Трампа публично назвать Путина "главным препятствием для мира". Поддержка такого непредсказуемого партнера подрывает репутацию Трампа как "мастера сделок".

Россия настаивает на так называемой Anchorage formula, которая предусматривает полную передачу Донбасса под контроль Российской Федерации и размораживание российских активов. Что является не только геополитической, но и экономической ловушкой для США.

И здесь можно сказать, что для Дональда Трампа это небезопасно по двум причинам. Первая причина – это то, что этим Америка фактически соглашается на финансирование российской агрессии. Ведь если бы действительно такое решение было принято, то размороженные средства Московии пойдут не на восстановление Украины, а на интеграцию оккупированных украинских территорий в систему Российской Федерации и усиление ее террористической армии.

Вторая причина – слабость России. Поскольку Российская Федерация входит в 2026 г. с самой слабой экономикой с начала войны. Нефтегазовые доходы упали на четверть, а МВФ снизил прогноз роста до 0,8 процента.

Поэтому Трамп, как в прошлом бизнесмен, должен понимать, что поддерживать рушащийся режим – это не только инвестировать в безнадежный актив, но и рисковать репутацией "эффективного менеджера". Поскольку в бизнес-логике Дональда Трампа способность распознать проигрышное соглашение на ранних этапах и вовремя выйти из него является признаком силы, а не слабости.

При этом необходимо учитывать геополитическое перенапряжение, которое никак не смогут компенсировать инициативы по сектору Газа и "Советам мира".

Трамп пытается привлечь Путина к разрешению глобальных конфликтов, в частности пригласив его в "Совет мира" по Газе. Однако присутствие Российской Федерации в таких структурах лишь легитимизирует агрессора, не давая реальных результатов на Ближнем Востоке. К тому же это создает "безопасный вакуум" в Европе, где союзники Соединенных Штатов по НАТО уже выражают обеспокоенность из-за сокращения американского присутствия.

Можно сказать, что отказ Америки от поддержки Москвы – это стратегический выигрыш. Такое решение приведет к восстановлению доверия к Вашингтону его союзников в Европе. Жесткая линия США по отношению к Кремлю успокоит Европу и заставит ее активнее инвестировать в собственную оборону, что является давним требованием Трампа.

При этом появляется рычаг давления на Китай. Ибо ослабление связи Трамп-Путин лишит Си Цзиньпина уверенности в формировании антизападного блока.

Также возникает возможность реального мира через силу. Как показывает вся новейшая мировая история, Путин считается только силой. Отказ давления Белого дома на Украину в попытке добиться от нее уступок в территориальных вопросах заставит Кремль вернуться к реальным переговорам без ультиматумов.

Для администрации Трампа пора осознать, что Путин использует "миротворчество" Вашингтона только для перегруппировки сил. Отказ от поддержки Кремля в 2026 году – это не просто вопрос морали для трамповской администрации, но и необходимость для сохранения глобального лидерства Соединенных Штатов и избегания унизительного поражения в украинском вопросе.

Ведь вполне понятно, что политика "дипломатии личных симпатий", которую уже больше года демонстрировал Дональд Трамп по отношению к российскому диктатору Путину, оказалась в стратегическом тупике. Трампа часто базируется на убеждении, что личная договоренность с диктаторами может разрешать системные конфликты. Однако в контексте России эта стратегия уже полностью себя исчерпала.

Произошел полный провал мирных планов. Надежды на скорейшее прекращение войны в Украине из-за прямых переговоров с Путиным не оправдались. Российский диктатор рассматривает какие-либо уступки не как шаг к миру, а как признак слабости Запада, продолжая агрессию ради полного контроля над Черноморским регионом и Украиной.

Не следует игнорировать и геополитическую конкуренцию. Потому что Путин и Трамп сейчас конкурируют за право быть "главным разрушителем" международных норм. Если Дональд Трамп будет продолжать поддерживать или даже игнорировать действия Москвы, он рискует передать инициативу Кремлю в ключевых регионах – от Арктики до Венесуэлы.

Также неплохо для Вашингтона сохранение американского влияния в Арктике. Вопросы статуса Гренландии и контроль над Северным морским путем создают зону жесткого стратегического столкновения между Вашингтоном и Москвой. Закономерно, что любые уступки Путину ослабляют оборонительную позицию Вашингтона на собственном севере.

В то же время важно избежать "Китайского капкана". Бесспорно, что стратегия использования "Совета мира", продвигаемая Трампом, может быть эффективной только тогда, когда Россия будет вынуждена балансировать между США и Китаем. Поддержка Путина КНР делает Москву зависимым младшим партнером Пекина, что лишь усугубляет главного стратегического соперника Соединенных Штатов.

Нельзя сбрасывать со счетов и экономическое давление как действенный инструмент для уменьшения геополитических амбиций Путина. Администрация Трампа уже продемонстрировала готовность использовать жесткие меры, такие как блокада танкеров "теневого флота" России. Усиление этого давления вместо "пряников" посредством снятия санкций – это единственный путь заставить Кремль к реальным уступкам.

Также Дональд Трамп вынужден думать и о своей репутации внутри Соединенных Штатов. Поражение Украины или уступки Путину будут восприняты американским истеблишментом как личный провал Трампа, недопустимый для культивируемого ими имиджа "победителя".

И опять же, отказ от соглашений "через главы" европейцев поможет восстановить доверие внутри НАТО и трансатлантическое единство. Это критически важно, поскольку европейские союзники уже начали искать альтернативные пути безопасности, что может привести к распаду западной системы коллективной обороны.

Необходимо переходить к политике нового уровня сдерживания. Условно говоря, политика "большой дубины" в отношениях с Москвой – принуждение к деэскалации путем военного превосходства, заставит другие тоталитарные государства пересмотреть свою агрессивную политику соседним народам и странам.

Таким образом, для Дональда Трампа Путин уже перестал быть потенциальным союзником по делу перестройки мира и стал препятствием на пути к "Великой Америке". Только из-за жесткого дистанцирования от российского диктатора и демонстрации силы Москве Вашингтон сможет диктовать условия нового мирового порядка, где американские интересы будут доминировать над амбициями региональных диктаторов.