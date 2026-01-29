Еще одно и очень важное для Украины соглашение!

Украинский институт будущего еще тогда провел фундаментальное исследование и разработал "Стратегию титановой отрасли Украины-2030".

Полный текст Стратегии доступен здесь.

Но ее реализация тормозилась из-за отсутствия масштабных инвестиций.

Эта сделка может стать первым настоящим шагом (!!!):

- привлечение западного капитала в украинский горнодобывающий сектор

- Интеграция в глобальные цепи снабжения критических минералов

- создание преференциальных условий для союзных инвесторов

Соглашение идеально вписывается в рамки подписанного 30 апреля 2025 US-Ukraine Minerals Deal.

УИМ проанализировал эти возможности в исследовании "Расширение сотрудничества между Украиной и США: стратегия Win-Win":

Ключевые элементы:

- У Velta уже есть Letter of Interest от EXIM Bank США на $60 млн

- DFC посетила объекты Velta в сентябре 2025 года как "стартовый проект"

- Титан включен в список 55 критических минералов соглашения

- потенциал страхования рисков через MIGA

Позитивный сценарий для Украины: что мы получаем?

1. Инвестиции:

- в расширение добычи и обогащения

- в завод по производству высококачественного титанового порошка

- в производстве конечной продукции (для медицины, AirSpase и др.)

Знаю потенциальный объем инвестиций, но пока не могу говорить публично.

2. €7,3 млн уже получено от Horizon Europe

3. Экспортный потенциал:

- 300 000+ тонн ильменитового концентрата/год (плановая мощность двух месторождений Велты)

- До 10 000 тонн титанового порошка/год (2030+)

- выход на премиальные рынки AM (additive manufacturing)

- Создание 1000+ рабочих мест высокой квалификации

(!) дополнительная защита со стороны США. И это, возможно, самое важное.

Когда украинский актив становится частью западной цепи снабжения критических минералов для оборонной отрасли (F-22 Raptor – 39% титана, турбины реактивных двигателей), он автоматически получает статус стратегического интереса США.

Pentagon уже определил титановую губку как "потенциальную единичную точку отказа" в цепи поставки:

Velta с запатентованной технологией Velta Ti Process может стать решением этой проблемы для Запада (!!!):

Но сама возможность такого соглашения в третий год полномасштабной войны – это мощный сигнал инвесторам:

– Украина не просто выживает, она строит будущее.

Что дальше?

Это соглашение должно стать прецедентом для включения Украины в большую игру с крупными проектами.

Поэтому ждем завершения сделки (еще должны быть получены необходимые разрешения)

Читайте, делает выводы, распространяйте!