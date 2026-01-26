РФ готовит продолжение террора против гражданского населения: когда новый удар

До следующего этапа переговоров в Абу-Даби Россия планирует провести минимум один комбинированный ракетный удар, очевидно, по Киеву и минимум два массированных налета по более чем 200 дронов каждый.

Помимо продолжения террора гражданского населения тыловой Украины противник усилит давление на Гуляйпольском направлении с целью захватить одноименный город и Покровском направлении с целью закрыть вопросы контроля Покровско-Мирноградской агломерации.

В частности, на протяжении всего января 5-я ОВА, действующая на Гуляйпольском направлении силами и средствами 127-й МСД, 57-й и 60-й ОМСБр, получала поддержку от смежных армий, в частности, подразделениями 38-й и 64-й ОМСБр, а также 69-й ОБ5-й. Ранее 37-я ОМСБр 36-й ОВА, а также 5-я ОТБр также были вынуждены усилить изношенный ресурс некогда основной пробивной силы Южно-Донбасского направления.

Также сейчас командованием РОВ поднимается вопрос о введении в бои за Гуляйполе полнокровных резервных сил 34-й ОМСБр 49-й ОВА, которая, как известно, входит в состав ГВ "Днепр", а также подразделений из состава 90-й ТД. Эти силы должны были быть задействованы РОВ только после выхода на правый берег реки Гайчул, но их могут применить уже в ближайшее время для ускорения процесса оккупации Гуляйполя.

Покровско-Мирноградскую агломерацию попытаются закрыть с севера через Красный Лиман, Родинское и вдоль реки Гришинки с выходом на окраины самого Гришиного.

Кроме этих двух основных задач, активность РОВ будет катализирована по всей ЛБС, с повышенным вниманием к Купянску, Волчанску, Константиновке, Временному Яру.

Задача Москвы проста – в следующий раунд переговоров значительно усилить свою ультимативную переговорную позицию, с помощью террора тыловой Украины и захватом новых территорий, как демонстрации достаточных сил и средств для продолжения войны.

В рамках ракетного удара будет использована комбинация как из баллистических ракет типа 9М723, так и крылатая дозвуковая компонента, вероятнее всего 3М14 "Калибр". Наиболее вероятные дни для удара – среда/четверг. Хотя, учитывая, что наиболее боеготовной к этому удару компонентами носителей являются морские, но на их применение может повлиять ряд факторов, от погодных условий, до ударов по черноморской флотилии РФ в Новороссийске или даже в открытом море.

Кстати, погодные условия также создают проблемы и в вопросах выполнения поставленных задач на поле боя, где стойкую оборону ВСУ противнику приходится прогрызать в мороз и снег.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что для российской переговорной группы первый раунд переговоров в Абу-Даби завершился провалом, поэтому усиливать свою позицию они будут террором.