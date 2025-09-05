Украине нужны не ''желающие'', а союзники

Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"

• 1 •

Нам наконец-то нужно перейти от неэффективной модели объединения вокруг несплоченного к конкретному поиску союзников. Не партнеров, а союзников. Путин у союзников. Как минимум – Северная Корея, отправляющая на фронт свою живую силу.

То есть нам очень нужен конкретный оборонный договор с теми, кто не просто подписывает какие-то "гарантии", а по сути однозначно воюет за тебя. Такими могут быть США, Япония, Великобритания.

Если в будущем наша модель существования – это Израиль, то нам нужны именно союзники.

Вы видите в Макроне или Мертвеце, союзников? Лично я – нет. Я бы называл их даже не партнерами, а попутчиками.

Помните заявления Мерца о Таурусах для Украины уже на второй день после избрания, если Путин не остановится? Путин остановился? Таурусы передали?

Вот так и с этими заверениями.

• 2 •

Вопросы дефиниций. Одни говорят – будут гарантии "по окончании боевых действий", другие – после "установления мира".

Это в каком будущем? Через год-два-десять? А если национальные парламенты этот документ не ратифицируют, что тогда?

И что делать с позицией стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не очень готовы.

Вывод: электоральные циклы давят на мозги так, что происходит эрозия здравого смысла. Что ж…

• 3 •

Единственным фактом, который можно зафиксировать на сегодняшний день, понимание, что Европа уже далеко не единственная. Есть откровенные пособники России, есть "ждуны", которые согласны, чтобы это уже наконец хоть как-то закончилось, и есть еще часть тех, кто хочет, чтобы Украина выстояла. Хотя тезис о том, что Россия должна однозначно проиграть, сегодня так и не услышал.

• 4 •

Все сегодняшние действия не дают ответа на вопрос – останавливают ли они путина сегодня. И ответ однозначен – нет.

• 5 •

Субъектность Украины – в ее Вооруженных Силах. Хотелось бы, чтобы еще было и в тылу, но сейчас это иллюзия, потому что не хватило мудрости.

В целом же сценарий очевиден. Он вырисовывается само собой. И он до сих пор в перспективе напоминает корейский.