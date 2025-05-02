Трампу можно говорить ''нет'': чего ожидать от США после Соглашения

Украина и США подписали соглашение о недрах.

Естественно, ее еще мало кто видел. Но всеобщая картина в принципе известна. Как и вывод. Подписали и хорошо.

Хорошо, что у Трампа есть теперь бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров. Нам не жалко. Первое соглашение, между прочим. Сначала он прикрыл гендерно-нейтральные туалеты в Белом доме, затем восстановил напор в душе до уровня времен своей молодости. А теперь подписал соглашение с Украиной. Но дайте ему еще сто дней. Может еще что-нибудь будет интересного. Но судя по всему именно эта бумажка, именно наличие этой бумажки, и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку, его муртады хотели сделать ее счастливой. И обеспечить ему наконец-то славу лучшего переговорщика в истории.

А где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие переговорщики. Смогшие превратить сумасшедшее по своей наглости предложение Трампа в приемлемое соглашение. Которая не только не тяготит Украину, не унижает украинцев, но и не мешает европейской интеграции.

Будет ли от этого соглашение какой-нибудь экономический эффект? Скорее всего, нет. Возможно, оно станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А может, и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости. Это не соглашение, где мы признаем мнимый долг, нарисовавший себе в голове Трампа, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти посягательства Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну что ж, пусть рассказывает.

Есть ли гарантия безопасности в этом соглашении? Нет. Но их и не ожидали. И, конечно, мы не покупаемся на разговоры американского министра финансов, что это соглашение дает какой-то сигнал Путину или что оно само по себе является гарантией безопасности. Конечно нет. Хотя с другой стороны, чем больше будет американских инвесторов в Украине, тем больше в будущем у нас будет лобби в Вашингтоне. Что не помешает. Как и для украинской экономики, не помешают сами американские инвестиции. Более того, мы в них нуждаемся. К сожалению, это соглашение и не об этом тоже.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США? Теоретически может. Но теоретически. Однако на практике однажды совпало, что Трамп разблокировал соглашения о продаже оружия Украине. То ли сделка виновата, то ли воздух в Риме, а может до трампа наконец-то дошел, что он выглядит не очень, когда Путин вертит его на конце своего… телефона.

А еще мы убедились, что Трампу можно говорить нет. Когда он предлагает нечто, явно противоречащее национальным интересам. И после этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.