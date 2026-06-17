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Трамп и большая семерка. О каком мире в Украине договариваются
- В основе всего лежит то, что о мире не готов договариваться Путин. И пока у Трампа нет весомых рычагов влияния для остановки войны.
- У нас есть общая позиция Германии, Франции, Британии и Украины о том, что Запад предоставляет нам оружие и поддерживает идею остановки войны по линии фронта. Переговоры этой четвёрки с Трампом были именно об этом.
- Если Трамп согласится на эту формулу (а он, похоже, соглашается на это в типично трамповском стиле, если да, значит да, но и возможность перемен), это означает, что давление на Россию предусматривает на 90% оружие для Украины и 10% все остальное.
- Сейчас мы переживаем определенную точку бифуркации. После ПМЭФ я все больше уверяюсь, что Путин находится на развилке: либо ему окончательно погрузиться в ванную собственных иллюзий о реальности или же выйти из этой ванны. Он имеет более чем достаточно источников информации. Но, как и в 2022 году. Он, похоже, хочет слышать то, что он хочет слышать. Но в отличие от 2022 года в его окружении практически не осталось тех, кто искренне желает продолжения войны. Круг этих условных ястребов, по-моему, сейчас сократился до Кириенко, Ковальчуков, Ушакова и, возможно, Белоусова. Правда, все остальные не выступают против, а просо отошли на шаг назад и ждут. А что касается ванны иллюзий Путина, то он еще в ней не утонул. Пока он только начинает погружение и он еще может из нее вылезти.
- Подытоживая, наверное, можно констатировать: пока переговорное окно возможностей (в значении завершения войны) более закрыто, чем открытое. Но ситуация очень динамично меняется. Сейчас действительно несколько ускоряется время.