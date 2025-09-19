Сколько будет воевать Россия?

Следите за руками.

После отставки Дмитрия Козака, одного из столпов гибридного сценария против Украины и проекта "народных республик", следующей знаковой отставкой станет уход Валерия Герасимова. Вполне вероятный претендент на пост главы ГШ ВС рф – генерал Мордвичёв.

Это всё указывает, что военно-политический режим россии избрал путь вечной войны.

Я не знаю, о чём думают некоторые наши политики, говорящие о тенденции заморозки войны и её прекращения - ничего подобного происходить не будет ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе. В зоне боевых действий мы видим перегруппировки и передислокации, говорящие о подготовке к следующей фазе – осенне-зимней, с последующим переходом к весенней наступательной кампании 2026, а во внутриполитической жизни россии происходят перестановки, указывающие на доминирование партии войны.

Политики живут в своей отдельной реальности?

Если кто-то и вправду верит, что война может быть заморожена, либо спущено на тормоза в некоторое перспективе, это просто лишний раз подчёркивает то, что непонимание происходящих в россии процессов, в нашей политической среде, настолько глубокое и всеобъемлющее, что в некотором смысле это пугает.

Всё указывает на то, что россия будет воевать долго, очень долго. И, одно дело, когда некоторые говорящие головы за Океаном без умолку говорят о некой "писдил", а совсем другое – отсутствие понимания очевидной реальности в нашем обществе.