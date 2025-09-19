Скільки воюватиме Росія?

Слідкуйте за руками.

Після відставки Дмитра Козака, одного зі стовпів гібридного сценарію проти України і проєкту "народних республік", наступною знаковою відставкою стане відставка Валерія Герасимова. Цілком імовірний претендент на пост глави ГШ ЗС рф - генерал Мордвічов.

Це все вказує, що військово-політичний режим Росії обрав шлях вічної війни.

Я не знаю, про що думають деякі наші політики, які говорять про тенденцію заморожування війни та її припинення - нічого подібного відбуватися не буде ні в найближчій, ні в середньостроковій перспективі. У зоні бойових дій ми бачимо перегрупування і передислокацію, які говорять про підготовку до наступної фази - осінньо-зимової, з подальшим переходом до весняної наступальної кампанії 2026 року, а у внутрішньополітичному житті Росії відбуваються перестановки, що вказують на домінування партії війни.

Політики живуть у своїй окремій реальності?

Якщо хтось і справді вірить, що війну можна заморозити або спустити на гальма в певній перспективі, це просто зайвий раз підкреслює те, що нерозуміння процесів, які відбуваються в Росії, в нашому політичному середовищі, настільки глибоке й всеосяжне, що в певному сенсі це лякає.

Усе вказує на те, що росія буде воювати довго, дуже довго. І, одна справа, коли деякі балакучі голови за Океаном без угаву говорять про якусь "пісдил", а зовсім інша - відсутність розуміння очевидної реальності в нашому суспільстві.