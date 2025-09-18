Дедлайны закончились и США революционизируют Европу

12 сентября по нью-йоркскому времени Дороти Ши заявила на экстренном заседании Совбеза ООН из-за российского налёта на Польшу, – "США намерены защищать каждый дюйм территории НАТО". Так же напомнила Москве, что после встречи на Аляске число российских бомбардировок с 15 августа по Украине выросло. В итоге своей краткой речи заявила: "...российско-украинская война должна прекратиться. Мы не можем допустить, чтобы она переросла в более масштабный конфликт. Россия должна продемонстрировать серьезность своих намерений, предприняв немедленные конкретные шаги к миру".

Де-факто, Дороти Ши напомнила кремлёвцам о дедлайне в 50 дней, который Трамп дал им 14 июля, и который 28 июля сократил до 10-12 дней, когда был в Шотландии. После этого сокращения кремлёвцы явились 15 августа на Аляску толпой и прихватили с собой "путина". Дедлайн с 50 днями истекал 9 сентября к началу юбилейной сессии ООН и РФ по этому случаю устроила многоплановый тест налётом на Польшу.

В результате получила чёткий ответ от Ши в ООН и от Трампа в СМИ. Трамп начал резко революционизировать Европу и всю ситуацию с того, что потребовал от Евросоюза отказаться от нефти из РФ и ввести вторичные санкции для тех, кто продолжит торговать с ней. Трамп требует от лидеров "Соединённых штатов Европы" прекратить всю торговлю с Московией и подтолкнуть к этому других. Если других не удаётся убедить, то будем их принуждать пошлинами и штрафами. Но начните с себя, поскольку индусы ещё в августе упрекали европейцев в том, что они покупают нефть у РФ, но запрещают это им.

В ЕС осознали, что Трамп настроен серьёзно и отложили презентацию 19-го пакета санкций с целью их ужесточения. В Бельгии, наконец, согласились снять с депозита 280 млрд. денег РФ и передать их Еврокомиссии для закупки вооружений и помощи Украине. В Германии это, наконец, одобрили, так как после аудита госбюджета на 2026 г. пришли к очевидному выводу: логичней принуждать РФ к миру за её деньги, а не за деньги немцев.

Но так как они находятся у кого-то в обороте, то возникла финансово-юридическая схема – из оборота их формально не вынимать, выдать пользователям расписки (векселя) и пусть оборачивают их дальше. После окончания умиротворения РФ можно обязать её внести вновь эти деньги на депозит в Бельгию по принципу, бандит должен оплачивать выезд полиции. Возможно, по окончанию операции возникнут другие идеи, но в данный момент ЕС под давлением Трампа движется к тому, чтобы использовать их, а потом будем посмотреть, как это удобней провести по документам.

Если этот отказ от практики времён Байдена финансировать Украину за счёт процентов с депозитов РФ сейчас произойдёт, то он будет означать, что принято решение принудить кремлёвцев к миру в кратчайшие сроки. Сумма 280 млрд. евро выглядит внушительно, но её вполне можно освоить за год. После этого ЕС придётся тратиться на принуждение РФ к миру из своего кармана. Так что, возникает финансовый стимул закрыть "русский вопрос" до начала 2027 г.

С целью ускорить процесс принятия в "Соединённых штатах Европы" таких решений Трамп с командой и Мелони прибыл вечером 16 сентября в Лондон к королю Чарльзу III. Король американцев не подвёл и уже 17 сентября призвал ЕС сплотиться и срочно взяться за принуждение Московии к миру.

Зебанутые по обе стороны фронта вместе с "хорошими русскими" и плохими евреями в эмиграции опять из-за этого впали в транс и продолжили стёб над Трампом, который "ничаво" не делает для прекращения российской агрессии. О тезисе: Трамп дал "путину" 50 дней, чтобы разгромить Украину, и что всё пропало, они уже не вспоминают. Как и о том, что продвижение рашистов в Купянске и на других участках фронта происходит из-за того, что Трамп не даёт ракеты с дальностью полёта в 1000 км и больше. Такое уже не впечатляет даже совсем тупых.

Зато появился вопрос, почему Малюк с Будановым никак не взорвут мосты Чонгара, по которым рашистов на Запорожском направлении снабжают из Крыма? Есть и другой, почему корабли-ракетоносители РФ всё ещё в Чёрном и Азовском море, и участвуют в бомбардировках Украины? Их нельзя технически устранить или нет на то политической воли?

Трамп логично подталкивает страны ЕС к полному прекращению торговли с РФ, так как сделать это могут только они сами. Только Польша, Норвегия и страны Балтии могут закрыть границу с РФ и Беларусью и прекратить ввоз в ЕС леса из пустыни Кара-Кум. Только Дания, Швеция и Турция могут закрыть проливы для суден из РФ. США за них сделать это не могут.

США не могут закрыть и транзит нефти по трубе "Дружба" через Украину в Словакию и Венгрию. Сделать это может только Зеленский. Для этого не надо ничего бомбить. Надо просто повернуть вентиль на "Дружбе", как сделали с газом 1 января, а ЕС продумать, где брать нефть "штатам" Венгрия и Словакия. "Штат" Хорватия сообщил, что протестировал уже свой трубопровод и готов поставлять нефть в Венгрию, если кто-то будет её завозить.

Трамп также не может запретить гастроли балетов, музыкантов и прочих в Европу из РФ. Закрыть "Русские дома" в Европе тоже не может, как и снизить в ней до 0,5 число дипломатов РФ. Трамп не может сделать за европейцев эту работу, но и не намерен ждать, когда им окончательно надоест играть с РФ в коммуникационные технологии по схемам времён Обамы и Байдена. Трамп уже в это наигрался и убедился в бесперспективности общения с ними. Поэтому приехал к Чарльзу III за советом, как революционизировать континентальные "штаты" Европы, и заодно просить расшевелить британцев. Если это не может сделать парламент, то может быть у короля это получится лучше.

Стоит заметить, что Дороти Ши в представительство США при ООН ввёл ещё Байден. Трамп в день своей инаугурации уволил Линду Томас-Гринфилд, предыдущего постпреда США в ООН, но её заместительницу Дороти Ши назначил лишь временно исполняющей обязанности постпреда. Она в этом качестве девятый месяц, и причина явно не дефицит кадров у Республиканской партии. Больше похоже, что Трамп готов хлопнуть дверью и таки вывести США из ООН, а не только из ВОЗ и ЮНЕСКО, чтобы революционизировать ситуацию в мире, а не только в Европе. В этом контексте интересна поездка Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Если не скажет там что-то типа "Трамп, введи войска", то может в Киев не возвращаться.