Си поговорил с Трампом. В том числе по Украине. Почему это важно?

Складываем составляющие.

- 2023 год Китай публикует свою позицию по войне. Где в первом пункте, кстати, есть позиция по поддержке принципа суверенности и территориальной целостности. Однозначное заявление. И это понятно - тут не сентименты к Украине или РФ, тут вопрос Тайваня.

- 2024 Путин давит, Китай в основном молчит. Ожидает и подминает под себя российскую экономику.

- Декабрь 2024. Трамп делает заявление о возможном завершении войны в Украине. Пост заканчивается так "This is his time to act. China can help. The World is waiting!"

- Далее США пытаются давить на Украину с целью выхода на мирный процесс по своему плану. Для Трампа выгодно, чтобы именно США самостоятельно определили рамки мирных соглашений. Это демонстрация геополитического влияния. И это возможность "сырграть Россией против Китая".

- При этом попытки давления на КНР не приносят результата. На торговую войну страны не идут, но поиск решений как начать диалог затягивается. С точки зрения "новых попыток по Украине" для Трампа это неплохо.

- Октябрь-ноябрь 2025 Встреча Трампа и Си. Где во время обсуждения затронут вопрос российско-украинской войны. Пекин демонстрирует готовность включиться, но как равный партнёр.

- конец ноября. Последняя попытка Трампа успеть задать контуры переговоров ДО подключения Китая. Именно поэтому он так давит. Если переговоры по "его формуле" не начнуться до нового года, то после визита Трампа в Пекин в начале 2026, Китай в любом случае будет участником процесса.

И тут подходим к нашей ситуации. Блицкрига с "планом Трампа" (или планом Дмитриева) не выходит. Кавалерийский наскок с шантажом пока не дал результатов. Причина - позиция Украины, позиция государств ЕС.

И вот на этом фоне проходит телефонный разговор Трампа и Си. И тут интересно что обозначает в качестве тем китайская сторона. Кстати, уникальный момент, когда китайская, английская и русскоязычная версия новости идентичны (как правило акценты расставляются по разному). И тут, если отбосить красивые слова имем три ключевые темы которые затронули лидеры КНР и США:

Определение вопросов для обсуждения во время визита Трампа. Дескать, надо проработать повестку. Вопрос Тайваня - Си заявил о курсе на "возвращение Тайваня". Даю цитату "The two presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace"

Если перевести на обычный язык, то Си фактически заявил: "если/когда у США не получится самостоятельно, Китай будет в процессе". И тут для нас важен второй пункт повестки - обсуждение вопроса Тайваня и заявление что остров будет "воссоединён". Это не война, это тема "территориальной целостности". А пути разные - та же партия Гоминьдан продвигает тезис "одна страна-два пути" последние годы. И она может перехватить власть в ближайшие годы.

Что это означает для нас?

Трамп будет спешить. Поэтому ближайшие недели на Украину будет оказываться колоссальное давление. Включая, возможно, финансовые механизмы и отказ от части военной помощи. Но США ограничены во времени. И ограничены в свободе манёвров, учитывая позицию своих ключевых союзников. Китай вероятно активизирует консультации. И я не удивлюсь, если созданная весной группа "спецпосланника" активизируется в декабре. Будет готовить встречу с Трампом и предложения по урегулированию.

После встречи в Пекине будет следующий этап. И характер задаваемых извне рамок мирного процесса будет зависеть от того, на какой стадии находятся американо-китайские отношения. Эту логику я описывал в прогнозе для Украины на 2025 год. (ссылка в первом комментарии) Кстати, в декабре представлю прогноз на 2026.

Но для нас так же важны сейчас контакты с Пекином. Точнее, понимание где китайский интерес совпадает с интересом Украины. И тут сделаю небольшой анонс - 27.11 как раз презентую доклад "Украина и Китайский интерес: 2025-2030" Анонс мероприятия во втором комментарии. Будет интересно.