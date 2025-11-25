Сі поговорив із Трампом. В тому числі по Україні. Чому це важливо?

Складаємо складові.

- 2023 Китай публікує свою позицію щодо війни. Де у першому пункті, до речі, є позиція щодо підтримки принципу суверенності та територіальної цілісності. Однозначна заява. І це зрозуміло – тут не сентименти до України чи РФ, тут питання Тайваню.

- 2024 року Путін тисне, Китай в основному мовчить. Чекає та підминає під себе російську економіку.

- Грудень 2024 року. Трамп робить заяву про можливе завершення війни в Україні. Пост закінчується так "This is his time to act. China can help. The World is waiting!"

– Далі США намагаються тиснути на Україну з метою виходу на мирний процес за своїм планом. Для Трампа вигідно, щоб саме США самостійно визначили межі мирних угод. Це демонстрація геополітичного впливу. І це можливість "зіграти Росією проти Китаю".

- При цьому спроби тиску на КНР не дають результату. На торгову війну країни не йдуть, але пошук рішень, як розпочати діалог, затягується. З погляду "нових спроб щодо України" для Трампа це непогано.

- Жовтень-листопад 2025 Зустріч Трампа та Сі. Де під час обговорення порушиться питання російсько-української війни. Пекін демонструє готовність увімкнутися, але як рівний партнер.

- кінець листопада. Остання спроба Трампа встигнути задати контури переговорів до підключення Китаю. Саме тому він так тисне. Якщо переговори щодо "його формулою" не розпочнуться до нового року, то після візиту Трампа до Пекіна на початку 2026 року, Китай у будь-якому випадку буде учасником процесу.

І тут підходимо до нашої ситуації. Бліцкрига з "планом Трампа" (або планом Дмитрієва) не виходить. Кавалерійський наскок із шантажем поки не дав результатів. Причина – позиція України, позиція держав ЄС.

І ось на цьому тлі проходить телефонна розмова Трампа та Сі. І тут цікаво що означає як тема китайська сторона. До речі, унікальний момент, коли китайська, англійська та російськомовна версія новини ідентичні (як правило, акценти розставляються по-різному). І тут, якщо відбосити красиві слова маємо три ключові теми, які торкнулися лідерів КНР та США:

Визначення питань для обговорення під час візиту Трампу. Мовляв, треба опрацювати повістку. Питання Тайваню - Сі заявило про курс на "повернення Тайваню". Даю цитату "The 2 presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace"

Якщо перекласти звичайною мовою, то Сі фактично заявив: "якщо/коли в США не вийде самостійно, Китай буде в процесі". І тут для нас важливим є другий пункт повістки - обговорення питання Тайваню і заява, що острів буде "возз'єднаний". Це не війна, це тема "територіальної цілісності". А шляхи різні - та ж партія Гоміньдан просуває тезу "одна країна-два шляхи" останні роки. І вона може перехопити владу найближчими роками.

Що це означає для нас?

Трамп поспішатиме. Тому найближчі тижні на Україну чинитиметься колосальний тиск. Включаючи, можливо, фінансові механізми та відмову від частини військової допомоги. Але США обмежені у часі. І обмежені у свободі маневрів з огляду на позицію своїх ключових союзників. Китай, ймовірно, активізує консультації. І я не здивуюся, якщо створена навесні група "спецпосланця" активізується у грудні. Готуватиме зустріч із Трампом та пропозиції щодо врегулювання.

Після зустрічі у Пекіні буде наступний етап. І характер рамок мирного процесу, що задаються ззовні, залежатиме від того, на якій стадії знаходяться американо-китайські відносини. Цю логіку я описував у прогнозі для України на 2025 рік. (посилання в першому коментарі) До речі, у грудні представлю прогноз на 2026 рік.

Але для нас так само важливими є зараз контакти з Пекіном. Точніше, розуміння, де китайський інтерес збігається з інтересом України. І тут зроблю невеликий анонс – 27.11 якраз презентую доповідь "Україна та Китайський інтерес: 2025-2030" Анонс заходу у другому коментарі. Буде цікаво.