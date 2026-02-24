БлогПолітика
Росія знову лякає ядерним ударом, якого не буде
Заява служби зовнішньої розвідки про передачу Україні ядерної зброї Британією та Францією, безумовно ідіотизм.
Але в цей ідіотизм прогнозовано включився Медвєдєв і пригрозив ядерним ударом. За законами жанру, завтра-післязавтра можемо чекати і якоїсь реакції від Пєскова, а може й самого Путіна.
Перш за все треба сказати, що ніякого ядерного удару не буде. Але давайте зрозуміємо, чому це запущено?
- Потрібно перебити тему "чотири роки війни", яка дуже незручна Кремлю (між іншим, саме тому, сьогодні Дурова роблять терористом);
- Логіка Кремля тут дуже схожа на логіку "обстрілу Валдаю". Вони нагромаджують брехню для того, щоб потім, при потребі, використовувати цю брехню в переговорах (або для зриву переговорів). Вони створюють віртуальну реальність, яку навʼязують своїм візаві. Навіть, якщо візаві їм прямим текстом кажуть: "це брехня".
- Це доволі тупа спроба погіршити і без того складні стосунки Вашингтона та Лондона.
- Зараз тривають переговори Росія-США про ядерну зброю. Це дуже обмежена, але спроба навʼязати свою повістку дня. Скажу відразу, там нічого не вийде, але читайте п.2.
- В Україні є приблизно 25% населення, які бояться ядерної війни. Їх стан буде глибоко дестабілізований.