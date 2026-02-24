Росія знову лякає ядерним ударом, якого не буде

Заява служби зовнішньої розвідки про передачу Україні ядерної зброї Британією та Францією, безумовно ідіотизм.

Але в цей ідіотизм прогнозовано включився Медвєдєв і пригрозив ядерним ударом. За законами жанру, завтра-післязавтра можемо чекати і якоїсь реакції від Пєскова, а може й самого Путіна.

Перш за все треба сказати, що ніякого ядерного удару не буде. Але давайте зрозуміємо, чому це запущено?