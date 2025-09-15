Российские дроновые атаки на страны НАТО будут продолжаться: США могут моментально закончить провокации

Российские дроновые атаки на страны НАТО будут безусловно продолжаться. Если бы в ответ "Томагавк" уничтожил фабрику в Алабуге, все провокации закончились бы моментально. Но так как "Томагавк" не прилетит, а "Таурус" не достанет, российские дроны будут прилетать снова и снова — в этом не может быть сомнений.

Вопрос только в том, готов ли сейчас Путин поднять ставки и перейти к следующему этапу эскалации. Я считаю, что такая вероятность на данный момент невелика, однако всё идёт к такому развитию событий. Отсутствие ответа на последнюю атаку может подтолкнуть Путина к дальнейшим действиям. Кремль видит слабость — и идёт дальше.

Цель Путина — разрушение НАТО как организации. И с этой точки зрения любая военная операция России против страны альянса на её территории, которая не вызовет адекватного ответа — а именно объявления войны, — станет для него геополитической победой.

Прятать голову в песок европейцы больше не могут. Они должны что-то делать. Но, к сожалению, до сих пор ограничиваются тем самым "что-то". Идёт война, и европейцам давно пора произнести это вслух, но этого не происходит. Всё равно мы видим какие-то паллиативы и попытки найти промежуточный вариант, который позволил бы избежать перехода в новое состояние.

Итогом сознательной атаки на Польшу оказалось именно то, что Путин и предполагал получить: стало ясно, что НАТО абсолютно не готово к отражению таких нападений. Вдумайтесь только: идёт четвёртый год большой войны, и уже два года её главное оружие — дроны. Польша — пограничная страна и, совершенно очевидно, один из прямых потенциальных объектов путинских провокаций. И выясняется, что Польша не готова к отражению дроновой атаки. А дронов в этот раз было двадцать. А если бы их было восемьсот? Абсолютная неготовность. Полное политическое и военное банкротство НАТО как организации.