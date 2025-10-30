Ключевое для нас в разговоре Трампа и Си

Первым результатом встречи руководителей США и КНР является сам факт встречи. То есть две супердержавы, фактически, открыли переговорный трек. Для нас это важно поскольку попытки Трампа самостоятельно задать рамки переговоров по завершению российско-украинской войны провалились. С одной стороны нет быстрых переговоров для участия в которых "выкручивают руки". С другой - нет упомянутых "выкручиваний рук" ради потенциальной большой сделки с Россией.

Второе - стороны не желают (не готовы) входить в процесс полномасштабной торговой войны. С производными в виде угроз (скорее медийных, чем реальных) военной конфронтации. А это означает, что поле сценариев зевершения войны вновь расширяется. И вероятность "просто заморозки" без дополнительных политических либо финансовых соглашений несколько уменьшается. Как резко уменьшается и вероятность мастабирования войны. Почему второе? "Заморозка", в случае конфронтации могла рассматриваться США и КНР как способ избежать ненужных рисков и уж тем более масштабирования российско-украинской войны до уровня. когда оба государства вынуждены будут в неё включиться. Воевать, равно как и тратить большие (в масштабах своих экономик) объёмы ресурсов на поддержку сторон ни Трамп ни Си не хотят.

Третий результат. Поднятый вопрос Украины и России уже на первой встрече означает приглашение Китаю войти в процесс. Фактически, это то, чего Си и ожидал - прямой просьбы Трампа подключиться. И свидетельства того, что без КНР данную войну не остановить. Но это произошло не из "исключительности" нашего вопроса для двух супердержав. Ступень вовлечения КНР и варианты завершения войны станут базой на основе которой будут выстраиваться зоны присутствия американских и китайских интересов в регионе. В том числе в Украине.

Четвертый тезис. Сегодняшняя встреча лишь начало процесса. Учитывая что стороны по важным друг для друга вопросам (тарифы, редкоземы) взяли годовую паузу на контронтацию, имеем временные рамки. Период в который будет "упаковано" как формирование системы будущих отношений США и КНР так и формат мирной сделки по Украине. А это означает, с одной строны время которые стороны попытаются использовать для демонстрации своих успехов. А с другой, время на оформление видения как и на каких условиях (а так же при чьей поддержке) будет завершена война (но уже в 2026, не ранее).

С учётом сказанного можно ожидать активизации китайской политики на нашем направлении. В частности назначение нового (либо просто активность уже исполнявшего данные функции) спецпредставителя Пекина по вопросам российско-украинской войны. То есть переговорщика, контактирующего с обеими сторонами. Или, возможно, по аналогии с США, двух групп -- для России и для Украины отдельно. Где вопросами для обсуждения (в ожиданиях Пекина) будут не только вопросы войны, но и послевоенного сотрудничества. Тут нет ничего нового - такой же алгоритм используют США. Китай, учитывая, что Трамп "не смог" реализует аналогичный.

Что это означает для Украины? Необходимость резкой активизации политики на китайском направлении. Делать вид, что "КНР не существует" больше не получится. Китай уже в процессе. Причём с, пусть и без воодушеывлённого, но согласием США. А значит это сторона с которой надо разговаривать. В конце концов, далеко не все государства ЕС горели желанием помогать Украине в 20022, но регулярная коммуникация помогла.

На китайском направлении дров наломано много. Но зато есть большое количество посредников, которые важны Пекину и с которыми у нас хорошие отношения. Такими могут быть, например, Турция и Польша - если брать ближайших соседей.. Если шире - ОАЭ, Саудовская Аравия, Кахахстан, Пакистан, Египет. Выбор достаточный. Работать можно.

Но кроме войны и мира стоит помнить о рациональности. И США и КНР будут "останавливать войну" ради чего-то. То есть реализации неких своих планов в регионе. А это значит нужна конкретика и предложения в экономике и внешней политике.