Рейтинги Путина падают. Как будет Кремль спасать диктатора?

Падение популярности российского лидера серьезно испугало "бункерного" и их окружения. Там даже по официальным опросам "Левада-Центра" растет количество тех, кто готов к протестам.

Не недовольных, не тех, кто не одобряет курс власти, а тех, кто говорит о личном участии в протестах. Понятно, что говорить и делать – это разные вещи. Но в России рискнуть так ответить на вопросы социологов тоже страшно. Так что даже причесанные ответы могут напугать слабонервного короля тайного чемодана.

И даже Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уже полгода регистрирует падение уровня доверия к Путину. Официальные кремлевские социологи так пишут! Представляете, какова настоящая картина? Только за неполные пять месяцев 2026 года падение рейтинга предводителя стада на 10%! С испуга в мае вообще перестали публиковать результаты! Пусть нас не тронет, сказали.

Но потом нашли способ исправить ситуацию. От телефонных опросов перешли к поквартирному обходу. Кто там недоволен Путиным? Вот лично при свидетелях и скажи это. По месту жительства. А то осмелели, блин. И сразу рост! Могут, когда захотят. Правда, всего на 1,2%.

Конечно, проводить опрос лично – это сильный ход. Особенно если ходить с участковым или сразу с полицейским нарядом. С другой стороны – от реальности не укроешься. СВО из легкой прогулки давно превратилось в источник раздражения. Для тех, кого это практически не коснулось.

Растут цены, проблемы с выездом за границу, отключение интернета, запрет социальных сетей, закручивание гаек. А в Туапсе, Рязани и Перми вообще наглядная агитация полным ходом. Убедительная. И в прифронтовых областях.

А издевательский Указ Зеленского был просто финишной чертой и вишенкой на торте. Страх Путина перед обстрелом и беспомощность с унижениями при подготовке парада все видели. Добавьте к этому ужас перед вероятной мобилизацией. Какие уж тут рейтинги. Так можно и выборы проиграть. Конечно, результат выборов всегда можно подтасовать.

Ведь товарищи по ОПГ тоже не будут ждать подсчета голосов. Устаревшего, потерявшего популярность, предводителя могут быстро сожрать его же люди. Обычно в России власть меняется именно так. А выборы там остаются сложным и необъяснимым ритуалом.