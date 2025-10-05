Путинские приказы № 227: теперь смысл войн не победа, а девочки в кокошниках

"Начинает вступать в завершающую стадию острый период военного конфликта с Западом на полях Украины. Решив не пускать в ход самое страшное оружие, стремясь сберечь как можно больше жизней наших доблестных воинов, мирного населения, Россия, видимо, пока не добьется такой победы, которой она добилась в войне с армией Наполеона. Не будет, пока и разгрома, сходного с разгромом гитлеровской армии."Путин В.В. (С.Караганов) Москва, 8 сентября.

"У государств и обществ нет внутреннего запроса ставить всё на карту победы в каком-либо вооружённом противостоянии. Россия не станет рисковать собственной социально-экономической стабильностью ради решительной победы в военном конфликте. Теперь смысл войн – не победа (достижение всех целей одного из участников), а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития."Путин В.В. (Ф. Лукьянов). Сочи, 2 октября

Очень последовательные и логичные шаги нашего Верховного Главнокомандующего. Сначала он поручил самому бешеному ядерному фанатику объявить об отказе России от многолетнего ядерного шантажа, а затем устами другого своего вернейшего холуя возвестил городу и миру, что не станет рисковать и конвенциональной войной с НАТО. Теперь смысл войн не победа, а девочки в кокошниках. Мы, матерые иностранные агенты, собственно, не против, но что скажут и что уже говорят о русском вожде носители традиционных ценностей истинные Z-патриоты...

P.S. Путин понял, что обделался, и отчаянно пытается соскочить. Переломный момент в войне. Пару сильных психологических ударов и борманы придут к герингам с фразой: "фюрер не способен более выполнять свои функции". Уничтожение керченского моста и пленение приднестровской группировки, например.

И обязательно, такое примерно заявление Президента Украины:

"Мы услышали обращенные к нам сигналы таких видных российских споуксменов как Караганов и Лукьянов. Мы готовы к конструктивному диалогу, с Кремлем, но только при условии ухода с политической сцены Главного Военного преступника Путина В.В."

Путин сегодня самая слабая точка во всей кремлевской конструкции. Без него им как корпорации будет намного легче временно как бы соскочить.