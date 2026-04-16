Не успели даже затихнуть фанфары победы партии "Tisa" и ее лидера Петера Мадяра, как сразу же стартовала очередная ИПСО от россиян.

Характер ИПСО – создание манипулятивного мнения о том, что замена Виктора Орбана на Петера Мадяра особенно ничего не меняет в позиции Венгрии.

Относительно Украины, России и ЕС. Для этого используются три основных нарратива, основанных на заявлениях Петера Мадяра, интерпретированных в той или иной форме, а именно:

Венгрия не будет помогать Украине оружием;

Венгрия против вступления Украины в ЕС;

Венгрия проведет консультации с Россией по поставкам энергоносителей.

К сожалению, эти нарративы сейчас крайне интенсивно интегрируются не только в российское информационное пространство, чтобы снять огурец от провала путинской мыши Орбана, но и в украинское, без каких-либо разъяснений, что уже начало сеять измену - венгры поменяли шило на мыло.

Поэтому я считаю важным последовательно разъяснить важные аспекты.

Первый. Петер Мадяр всегда против поставок венгерского оружия и техники Украине. Ни разу не слышал о том, чтобы он выступал за передачу ее нашей стране, поскольку вооруженные силы Венгрии не столь обеспечены и сильны, чтобы в случае угроз стать гарантом безопасности. Кроме того, ВПК Венгрии развит очень слабо, и в вопросах военной техники и технологий это зависимая страна. Это прагматичное и вполне рациональное заявление.

Второе. Я сам не верю во вступление Украины в НАТО и очень сильно сомневаюсь в вступлении в ЕС, пока война не закончится и не будут решены вопросы с временно оккупированными территориями. Это логично. Принимать в альянс или союз страну, у которой есть нерешенные территориальные вопросы, — камуфлированная ловушка для стран-союзников, которые в скором будущем окажутся в крайне неудобном положении. Потому не вижу в этом поводов для "измены".

Конечно, многим из наших граждан очень хотелось бы, чтобы Украину взяли куда угодно и повсюду, где только кто знает, но это работает не по желанию, а по рациональности и адекватности поступления.

На сегодняшний день я не считаю, что Украине нужна НАТО, это НАТО нужна Украина. Я не считаю, что Украине нужен ЕС, ЕС нужна Украина. Если они не готовы принимать нас в свой состав, то считаю занижением достоинства нации бегать за этими беспозвоночными альянсами и союзами, которые будут разгромлены в случае войны с Россией примерно двумя-тремя армиями и массовой миграцией в ДНР… Доминиканской Народной Республики.

Третье. За время премьерства Виктора Орбана Венгрия максимально усугубила свою зависимость от российских энергоресурсов. Петер Мадяр всегда выступал за диверсификацию российских поставок, но в нынешних условиях реализовать это в режиме нон-стоп, вот уже завтра просто нереально. Венгрия, по меньшей мере, еще год-два, но это будет зависеть от российских энергоносителей. Путь диверсификации для Венгрии будет очень сложным, поэтому не удивляйтесь встречам лидера "Tisa" с представителями РФ и их договоренностям по поставкам, которые российская пропаганда всегда будет использовать для новых ИПСО.

Виктор Орбан и его политическая сила максимально испортили отношения с Украиной, ЕС, НАТО, погрузили страну в тотальную зависимость от российской нефти и газа, создали крайне негативный фон для репутации Венгрии. На Петере Мадяри лежит максимальная ответственность за то, чтобы изменить это положение вещей без ущерба нации, но с помощью постепенных изменений, которые вернут венгров не просто в ЕС, но и создадут максимально благоприятные условия внутри самой страны.

А после тех дров, которые нарубил Виктор Орбан и его стая, сделать это одним махом не просто сложно, а нереально.

Что тут скажешь... Не ведемся на кликбейтные, хайповые заголовки бульварных СМИ, которые своим читателям ничего не объясняют, а лишь шокируют их и сохраняем критичность мышления.