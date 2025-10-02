Вчера в Новой Каховке (оккупированная часть Херсонской области) был ликвидирован "председатель Совета депутатов города" - Владимир Леонтьев.

Еще раньше он возглавлял оккупационную администрацию Каховского района.

Также Леонтьев был первым, кто поддержал РФ в Новой Каховке и в частности партию "Единая Россия".

Ошибочно утверждение о том, что он якобы был ликвидирован с использованием дрона или даже с помощью тяжелого гексакоптера Баба-Яга.

На кадрах скрытой видеокамеры видно, что за помещением было установлено тщательное и вероятно длительное видеонаблюдение; Вообще не слышно приближение дрона; Взрывная волна была изнутри помещения.

Резюме:

Кто бы ни организовал эту ликвидацию, она была запланирована и воплощена в жизнь действительно круто и главное результативно.

Кадры "объективного контроля" позволяют нам убедиться в результативности мероприятия.

И главное, ни один гражданский не пострадал.

Один взрыв – одна жертва!