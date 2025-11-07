О переговорах по Томагавкам: что ждать

Украинские СМИ сообщили (со ссылкой на публикацию в издании Bloomberg), что госпожа Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет со Штатами "положительные" переговоры о приобретении ракет Tomahawk и другого оружия дальнего действия. В эфире телепрограммы Balance of Power Стефанишина сказала, что "обсуждения еще продолжаются, но у нас много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США". По ее словам: "Это не только Tomahawk, но и разные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно положительно".

Однако в публикации Bloomberg отмечают, что заявления Стефанишиной прозвучали после того, как Трамп дал понять, что не рассматривает возможность отправки Tomahawk в Украину. Как тогда это все понимать? Желаемое кажется за действительное?

На самом деле, между заявлением Стефанишиной и комментариями Трампа нет противоречия. И переговоры об американских ракетах проходят, и Трамп пока не спешит с решением по этому вопросу.

Тему продаж Украине "Томагавков" заявили именно представители администрации США, в том числе и лично Президент Трамп. И делалось это для давления на Кремль, чтобы Россия возобновила мирные переговоры, а не для того, чтобы уже сейчас предоставить эти ракеты Украине. Частично это давление сработало. Путин позвонил по телефону Трампу, они договорились о встрече в Будапеште. И после этого Президент США отложил тему "Томагавки" для Украины. Как отметил Президент Зеленский, нам не сказали да, но не сказали и нет. Однако Трамп совершил большую тактическую ошибку. Он слишком быстро и слишком показательно снял с повестки дня тему "Томагавков", которую в Кремле восприняли как проявление слабости и вновь потребовали односторонних уступок со стороны Украины и "мира на российских условиях". В конце концов, это привело к срыву саммита в Будапеште и к очередному кризису в переговорах между США и РФ о завершении российско-украинской войны в Украине.

Однако, чтобы возобновить мирные переговоры, Соединенным Штатам предстоит усиливать давление на Россию. Одного риторического давления будет мало. Нужно будет усиливать санкционное давление на РФ. Но, как показала история с обсуждением темы "Томагавков", вопрос снабжения Украины дальнобойным американским оружием очень нервничает Кремль. Там сразу начинают суетиться. Поэтому этот инструмент и следует использовать в первую очередь и не на словах, а в конкретных договоренностях. По всей вероятности, в Белом доме это также понимают, и на всякий случай ведут с представителями Украины технические переговоры на тему возможной продажи американских ракет (не обязательно "Томагавков") нашей стране.

И несомненно, что такие переговоры проходят по инициативе украинской стороны. По сути, все время украинского сопротивления полномасштабному российскому вторжению именно Украина начинала переговоры с США о поставках нам конкретных видов американского оружия (тяжелой артиллерии, Хаймерсов, систем ПВО "Петриот", танков "Абрамс", самолетов F-16, ракеты ATACMS). Сначала нам всегда говорили "нет", потом начинали думать и даже обсуждать поставки этого оружия, а уже на третьей фазе нам давали это оружие, хотя и в ограниченном количестве. По "Томагавкам" мы уже на второй фазе этого процесса, хотя маловероятно, что нам их могут продавать уже в ближайшее время. Более вероятны потенциальные и перспективные договоренности по другим видам американского ракетного оружия.

То, что технические переговоры о поставках американских ракет Украине (в том числе и "Томагавков") действительно проходят, подтвердил 7 ноября Президент Зеленский. На брифинге с журналистами он сказал, что это переговоры с производителями. А для окончательного решения требуется положительный сигнал от Трампа. Как свидетельствует практика деятельности Президента США, чтобы такой сигнал в конце концов появился нужные определенные политические и переговорные обстоятельства, соответствующее настроение Трампа и, конечно, упорная работа с Президентом США и его Администрацией.