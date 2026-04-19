Несостоявшаяся блокада Ирана: чего на самом деле хотел Трамп

Корысть или болезнь?

Трамп заявил, что ради дружбы с Китаем вновь открывает Ормузский пролив. То есть он вначале пытался разблокировать пролив — не получилось. Потом он попытался его заблокировать — тоже не вышло. Тогда Трамп вновь заявил, что открывает его — результат предсказуем. Занят делом человек. В понедельник у него по плану разблокировать пролив, во вторник — заблокировать, в среду — опять разблокировать, в четверг — гольф. А потом опять по кругу.

История с позавчерашним заявлением Трампа о блокировке залива, которое должно было дать старт полной морской блокаде Ирана, закончилась ничем.

Удивительно, но кто-то всерьёз надеялся, что вот теперь с помощью блокады Трамп дожмёт Иран. Наивные. Трамп в принципе не способен к каким-то последовательным, рассчитанным на долгосрочную перспективу действиям. У его решений может быть только криминальная (пытается сорвать куш) или медицинская (нарцисс в деменции просто чудит) подоплёка. Объявляя о блокаде Ирана, он пытался опять раскачать биржу, чтобы заработать на инсайде, или просто дементно чудил, не зная, что делать в тупиковой ситуации. А скорее, и то и другое. У политики Трампа может быть в лучшем случае нулевой, а скорее отрицательный эффект. И война в Иране — не исключение.