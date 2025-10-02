Очередная военная осень вступает в свои дождливые права.

Думаю, что все будет очень непросто, и для нас, и для агрессора.

Стоит ожидать усиления ударов по инфраструктуре - это то, что русские умеют делать весьма хорошо и о точности не думают, убивая мирных десятками.

А что, собственно, терять их руководству? И так - военные преступники, и сяк - военные преступники.

Вся эта бессмысленная и кровавая война - одно большое военное преступление.

И против украинского народа, и, кстати, против российских народов тоже.

От зимы я ничего хорошего не жду, будет, наверное, тяжко, но и соседям ничего хорошего ждать не советую.

Судя по тому, что американцы дали разрешение на передачу нам разведанных для ударов в глубь территории агрессора, сняли мораторий на цели и на полном серьёзе обсуждают передачу Томагавков и Барракуд, русским надо сделать ручкой своей нефтеперевалке и нефтепереработке, а так же энергетике. Впрочем, они нам все это вынесли еще в 22, так что мы просто вернем долги. Частично.

Я далек от того, чтобы радоваться текущей ситуации, но, положа руку на сердце, ситуация, когда они нас ровняли не получая ответки, радовала меня куда меньше.

Мир - это не капитуляция, это продукт соглашения сторон, учитывающий реальное положение, а РФ видит мир именно, как нашу капитуляцию.

Мне кажется, что минус 38% к производству нефтепродуктов неплохой аргумент к проведению переговоров с изменением концепта.

А когда начнет уверенно лететь по Москве, Питеру и по другим удаленным целям, концепцию "нравится - не нравится, спи, моя красавица" точно придется пересмотреть.

Москва в блэкауте – еще то удовольствие, в чем агрессору еще предстоит убедиться.

На самом деле, войну надо и можно закончить завтра, просто РФ пора перестать совать всем в нос свое распухшее отдавленное величие.

Просто они не знают, что с этим величием делать потом, но это уж точно не проблема Украины и цивилизованного мира.