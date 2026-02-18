''Миротворческое представление'' для Трампа: такие переговоры только удаляют мир

Мюнхенская конференция, во время которой мировые лидеры традиционно обменивались мнениями по поводу будущего – и очень много времени уделили войне России против Украины – состоялась буквально за несколько дней перед началом очередного раунда переговоров между украинской, российской и американскими делегациями, пишет Виталий Портников для Vilni Media.

Многие считают сам факт проведения подобных переговоров уже прогрессом и заслугой Дональда Трампа. Но реальный смысл имеют переговоры, обещающие результат. Переговоры, основанные на желании сторон достичь мира – между тем, как Путин, кажется, пытается разве что затянуть время. И даже во время дискуссий в Мюнхене государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио вынужден был признать, что в Вашингтоне не знают, действительно ли Путин желает мира.

Можно сказать, что мы обманываем сами себя, когда пытаемся отыскать в путинских "сигналах" что-то положительное. Вот, скажем, когда переговоры только начинались во главе российской делегации, неожиданно оказался начальник Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков. То, что российскую делегацию впервые с 2022 года возглавил не "идеолог" Владимир Мединский, считающийся одним из апологетов концепции захвата бывших советских республик, считали доказательством конкретики. Если военные будут обсуждать детали разведения войск, контроля за прекращением огня и т.д. – это может означать, что у Путина серьезные намерения. Хотя я с самого начала процесса не мог понять, какое значение имеют все эти детали, когда отсутствует самое главное – политическая воля о прекращении агрессии или хотя бы прекращении огня, полного или даже частичного.

Теперь Путин вернул к столу переговоры Мединского, которому он снова доверил руководство российской делегацией. И те же люди, которые пытались найти в появлении адмирала Костюкова положительный сигнал, теперь убеждают, что Мединский – это хорошо. Его появление означает, что военные уже обо всем договорились, а теперь пришло время обсуждать именно политические решения. Да, якобы Мединский их уже несколько раз не обсуждал.

Я бы не искал черную кошку в темной комнате – тем более если ее там нет и никогда не было. Да, Путин участвует в "миротворческом спектакле" для Трампа, но у него никогда не было намерений завершать эту войну путем переговоров. Чего действительно сейчас стремится российский руководитель, озвучил на днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, предложивший ввести в Украине "внешнее управление" для проведения выборов и избрания руководства, с которым Россия сможет договориться о мире!

Мы прекрасно понимаем, что в этих словах едва скрывается идея демонтажа украинской государственности путем превращения Украины в "протекторат ООН" с возможностью российского пропагандистского давления и политической поддержки пророссийских сил. Русский язык, русская церковь и пророссийская банда – вот русский рецепт для окончательного уничтожения Украины.

И достаточно интересно, что всего этого они пытаются достичь именно "дипломатическим" путем – если такой подход может быть определен как дипломатия. Российские войска уже четыре года не могут установить контроль над всей Донетчиной – и Путин использует переговоры для того, чтобы Вашингтон убедил Киев вывести свои войска из неоккупированной части Донецкой области. А теперь новая идея – под аккомпанемент разговора о выборах лишить Украину суверенитета.

Так что ж, не проводить переговоры вообще? Естественно, нет никакого смысла в переговорах, единственный итог которых – сделать для президента США возможность утверждать, что процесс продолжается и мир совсем близко. А на самом деле, такие переговоры не приближают, а только отдаляют мир, потому что дают возможность администрации воздержаться от большего давления на Россию под предлогом опасений "заблокировать" имитированный "мирный процесс". И именно так – как процесс удаления достижения мира их и следует рассматривать.