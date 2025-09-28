rus
Карибский кризис 2.0. Какую игру ведет Путин

Карибский кризис 2.0. Какую игру ведет Путин

Один из базовых комплексов Путина – это комплекс Карибского кризиса. Похоже, он искренне верит, если бы тогда Хрущев не развернул корабли, история пошла по другому пути и никакого величия Америки не было бы. Вина Хрущева, прежде всего, в этой слабости, а не (только) в том, что произошло на 20 съезде.

Все, что мы видим сегодня – это очередная попытка на свой манер переиграть Карибский кризис. Только вместо США и Кубы есть Украина, Беларусь и Европа, которая должна испугаться и сдаться. Повторюсь, это еще одна попытка. Не первая и не последняя.

Для того чтобы лучше понять логику Путина и его "карибские мухи", мы должны дать ответ на вопрос, почему произошло полномасштабное вторжение в 2022 году. И ответ "чтобы захватить всю Украину" – очень примитивизирует все. Главных целей было три (я уже писал об этом неоднократно, но еще раз повторю):

  1. скорая победоносная война позволяла России стать третьим полюсом мира;
  2. скорая победоносная война должна была вернуть России неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве;
  3. скорая победная война и получение 30 млн украинцев должна была приостановить деславянизацию России и размывание "русского мира" в мусульманской неславянской среде.

Все три цели невозможно достичь, как бы ни закончилась война. И нынешнее обострение ситуации с Европой – не только психиатрия и комплексы Путина. Это желание попытаться вернуть историю вспять, благодаря слабости Европы вернуть себе статус третьего полюса. А теперь немного о перспективах.

• 1 •

Мы живем в мире, когда горизонт планирования Путина и Трампа не превышает полгода. Более или менее разумные прогнозы можно делать на полгода и пробовать еще заглянуть на следующие полгода. Это очень усложняет работу аналитиков и поднимает ставки коспирологов-пессимистов (война будет вечной, а если даже подпишут мир, то это ненадолго) и конспирологов хайпожеров (существует мировой заговор и все уже давно решено, потому что наша жизнь – давно прописанный сценарий).

• 2 •

Логика Путина – это логика договоренностей в Анкоридже, где, по моему мнению, было договорено о том, что Трамп давит на Украину о выходе из Донбасса, помогает снять санкции и получает российские редкоземы (это если очень упрощенно и Трамп очень наивен, когда верит в то, что так просто ему отдадут редко).

Редкоземы – это главный козырь в колоде Путина. Собственные технологии устарели, а вот попытаться расторгнуться между Китаем, который не хочет, чтобы сюда зашли американцы, и США, которые очень хотят зайти, можно. Правда, водить обоих за нос бесконечно долго невозможно. И здесь мы должны помнить одну вещь у Путина есть два варианта: либо отказывается из США о диверсификации своей экономики, либо через год-два превращается из технологического в политического вассала КНР.

• 3 •

Путин сильно зависим от своего проактивного меньшинства (около 25% взрослого населения), желающего уничтожения Украины. Как промежуточный вариант, который позволит заткнуть рот этому активному меньшинству, может быть три вещи:

  • выход Украины из Донбасса;
  • частичное возвращение Путина в мировую политику и частичное снятие санкций;
  • завершение построения чебурнета как одного из главных факторов сдерживания внутреннего недовольства.

• 4 •

Атаки Путина на Европу, во-первых, не согласованы с Китаем, хотя и выгодны Китаю на этом этапе. Путин не собирается делать никаких наземных операций и считает, что за полгода Европа, которая является слабой, сама согласится на снятие санкций. Это главный расчет Путина. Никакого плана "Б" или "В" не существует. Это очень напоминает 2023 год и рассказы, как Европа замерзнет.

Могут ли у россиян появиться планы "Б"? Мы не можем это исключать, потому что ситуация динамично развивается. Но по сей день расчет исключительно на блеф. И даже сбитие российского самолета, залетающего на территорию ЕС, не приведет ни к чему.

• 5 •

Все, что сейчас происходит, пока устраивает США. Вашингтон считает, что нынешняя эскалация сделает Европу еще более уступчивой. С другой стороны, США прекрасно понимают, что любые удары беспилотников по территории ЕС заставят их вмешаться в ситуацию. И последние сообщения Трампа об Украине, которые уже некоторые окрестили "разворотом", на самом деле являются предупреждением: "не испытывайте нас". США будут закрывать глаза на беспилотники над ЕС, пока они не подрывают ничего.

• 6 •

Китай также смотрит на все это со стороны, ожидая, когда, наконец, их попросят вмешаться и надавить на РФ. КНР имеет свою красную линию: не допустить передачи редкоземов США, но все же главная история для Китая сейчас – ожидания. По логике Пекина, их должны позвать успокоить Путина. И тогда придет звездное время КНР.

