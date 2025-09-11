Как Трамп воспользуется убийством Кирка?

Каждое политическое убийство важно не только жертвой, но и последствиями. Тем, как он будет использован.

Горст Вессель, молодой нацистский штурмовик и поэт, не являлся ключевой фигурой в партии Гитлера. Но его смерть стала поводом к созданию нацистской иконы и волне дальнейших репрессий — не только против коммунистов, обвиненных в убийстве, а против всех инакомыслящих.

Сергей Киров, в отличие от Весселя, был заметной фигурой в большевистской среде. Его появление в руководстве символизировало окончательную победу Сталина над оппонентами и превращение Политбюро в послушную стаю поклонников. Но убийство Кирова было использовано для массовых репрессий в масштабах всего общества.

В этих историях политический мотив не всегда был очевиден. Вессель не платил за квартиру хозяйки и постоянно конфликтовал с ней. Кирова застрелил мужчину его любовницы. Но для диктатур это не имело никакого значения. Важно было другое: возможность инструментализовать смерть, превратить убийство в повод для государственного террора.

Убийство Кирка открыло для Дональда Трампа несколько путей. Он может использовать трагедию для консолидации общества, для единства в борьбе с радикализацией. Но в то же время имеет возможность создать собственную "икону" — символ, оправдывающий новые нападки на оппонентов, перевод общественной дискуссии с его политических провалов на поиск преступников.

Не сомневаюсь: Трамп выберет именно второй путь. История свидетельствует, что политики его типа всегда выбирают именно его.