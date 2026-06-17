Извинение перед Зеленским и сигнал Трампу: какую игру начал Лукашенко?

Лукашенко в интервью Al Arabia наговорил более часа достаточно неоднозначных реплик. И это будет транслироваться на 400 миллионов зрителей в 150 странах на английском и арабском – то есть это однозначно ориентировано не на Путина и даже не на Зеленского. А на мировое сообщество и прежде всего Трампа. В том числе и "переборщивший" извинения с образами Зеленского.

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"Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где находится Лукашенко. Завтра мы нанесем удар ракетами и беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись тому, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне стали угрожать, я вынужден был ответить.

Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения за эти слова. Возможно, и не нужно было их говорить, учитывая, что он все-таки воюет. Может быть, мне и не нужно было так резко говорить об этом. Но с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают. Тем более, он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит".

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Лукашенко на просторах СНГ, пожалуй, самый опытный лис – все же 32 года сидит у власти. И, кажется, он понял, что дела запахли керосином, поэтому уже подстилает себе соломку и с Западом, и с Украиной.

Ну и рассчитывает, что хоть на старости лет получит то, чего хотел еще при Ельцине – возглавить Союзное государство России и Беларуси, если удастся убрать Путина (причем вместе с его влажными мечтами о "русском полюсе мира").

И если мир примет гарантии, что Россия превратится в обычную страну Третьего мира и на дешевую бензоколонку, как была при Ельцине. И больше никаких вооруженных нападений на другие государства и вмешательства в иностранные конфликты. И, конечно, никакого ядерного шантажа мира.