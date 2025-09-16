Битва за Европу

Смотрю я на кабминовский бюджет, которому, чтобы построить его хотя бы на бумаге, не хватает 16 млрд долларов. И это еще не учтена наша несбыточная коррупция, которая съест не менее трети бюджетных средств. Затем вздыхаю над ручейком финансовой помощи от США, который при Трампове пересыхает, как реки в Сахаре летом. Потом читаю, что ЕС обязуется помогать нам деньгами и дальше.

То есть получается, что финансово (соответственно, и в военном смысле) Украина держится только благодаря тщеславию глупости кремлевских руководителей, всех этих путиных, медведевых и других гурулевых.

Если бы с самого начала кремлевским хватило бы клепки не пугать Европу, не обещать повторить, не угрожать всевозможными "Искандерами" и "Орешниками", а наоборот — убеждать, что у России есть спор только со Штатами, а ЕС — это святое, это партнер и друг, и никакая агрессия невозможна. Различные орбаны и фицо уже возглавляли бы большинство европейских стран, угроза от России не считалась бы серьезной. И максимум, на что могла претендовать Украина – это какие-то крохи по гуманитарной линии.

Потенциальные последствия этого ясны. К счастью, сейчас, после дроновых и прочих провокаций, Кремлю менять риторику уже поздно. Но мы сами рискуем разрушить экономические устои нашей устойчивости.

Это я все к тому, что не только украинским чиновникам, но и всем нашим публичным лицам нужно быть очень взвешенными по отношению к европейским партнерам. Не обострять, а максимально смягчать противоречия между нами, которые есть и будут. И публично осуждать публицистические выпады, которые могут угрожать сотрудничеству с ЕС.

Это если мы действительно не Россия.