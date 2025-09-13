Главная фраза в интервью Пугачевой: на что следует обратить внимание

Я не сомневался, что интервью Аллы Пугачевой соберет миллионы просмотров в российском сегменте YouTube. Но не предвидел другого — того, что оно станет темой горячих дискуссий в украинских социальных сетях. Что одни будут благодарить Пугачеву за отказ от поддержки войны, а другие будут упрекать в отсутствии поддержки Украины. Мы еще раз убедились: значительная часть нашего общества все еще остается в плену постсоветского информационного пространства, даже во время войны - как те, кто пытается в нем удержаться, несмотря на войну, так и те, кто хотел бы его избавиться.

И тем и другим я хочу сказать одну простую вещь. Алла Пугачева – русская певица. Не советское, не постсоветское. Российский. Ее сила всегда была именно в этом. Рядом с ним все оставалось советским: от Кобзона до фольклорных хоров. И сейчас так называемая "русская эстрада", все эти тупые Шамании— это обломки СССР. Рвавшиеся туда украинские артисты также стремились к советскому статусу. Софии Ротару это, к нашему счастью, не удалось до конца, зато современным Повалием и Ани Лорак — да.

И ожидать, что российская певица выступит против собственного народа, а не только против государства, бесполезно. В истории мировой сцены есть только одна недавняя история – Марлен Дитрих. Голливудская икона, которая имела все творческие возможности существовать в мировом контексте, ￼она стала на сторону союзников во Второй мировой войне. Но даже теперь многие немцы считают ее предательницей. Не просто государства – самих немцев.

Пугачевой не существует вне российского контекста. Не мы ее слушатели – они. Нам она может сочувствовать, как сочувствует иностранец жертвам агрессии своей страны. Но ее боль – это россияне. И именно это я всегда повторяю русским украинцам: на корабле русской культуры вам места никогда не было, нет и не будет. Разве что в трюме.

Я видел Пугачеву только раз – в 90-х. На завтрак, куда меня пригласили коллеги-итальянцы, она пришла с тогдашним мужем Евгением Болдиным. И больше всего ее интересовал Крым. Она пыталась понять, не будет ли ее присутствие на концертах там воспринято как поддержка первой российской спецоперации по обособлению полуострова. Это меня поразило. Мои другие знакомые из мира эстрады никогда даже не стремились вникать в такие нюансы.

Ее близкие всегда говорили: главный ее порок — порядочность. Она всегда пыталась ее сберечь, но все равно оставалась частью системы. И свою роль в России, и свое присутствие в системе она отлично осознает.

Но главное в этом интервью не в словах поддержки или сострадания. Главное – фраза об измене России.

Когда такое говорит единственная российская певица последних десятилетий, это значит, что даже ее вера в нормальность собственной страны разрушилась. И это уже диагноз. Диагноз не Пугачевой. Диагноз России и россиянам.

Вы, может, и этого до конца не осознаете, ведь каждому из нас Украина никогда не изменяла. И это наше величайшее счастье. Ибо нет более страшной трагедии, чем осознать, что тебя предала твоя Родина. И это не компенсировать эмиграцией, это не компенсировать документами для детей, это не компенсировать никакими интервью.