''Фламінго'' час завітати до Москви

Перед світанком пітьма густіша. Маємо підтвердження цієї філософської тези у практичному житті.

Все точнісінько, як у сценарії, про який пишу постійно: недоімперія спробує зробити наше життя максимально нестерпним, щоб отримати кращі умови на майбутніх переговорах по припиненню бойових дій. І це не має бути для нас новиною.

Згідно звіту від Генштабу стосовно роботи нашої ППО результат далекий від оптимального. Ворог запустив 32 ракети — значно менше, ніж здатен. 15 ракет пройшли до цілей, ефективність ППО трохи більше 50%. І саме ці ракети спричинили руйнування, які викликали відключення світла та водопостачання в Україні. Сподіваюся, що і у посольстві США теж, щоб дипломатам було що розповісти про "мирні зусилля путіна".

Тобто, ворог ретельно готується до своїх ударів, і ця підготовка дає взнаки.

У більшості областей руйнування енергетичної інфраструктури некритичні і будуть усунуті протягом доби. І конче потрібно наносити масований удар у відповідь (от зараз би дальні безпілотники "підрозділу Юрий Касьянов" стали би у нагоді!). Треба, щоб "Фламінго", про яку стільки різних розмов, наочно продемонструвала свою дальність і здатність нести велику боєголовку і оминати вороже ППО. Ворог не має відчувати себе безкарним.

Але чомусь в мене сумніви, що буде подібна спроба використати "Фламінго". Швидше за все, обмежаться Кримом і прикордонними областями росії. А голка кащеєва там, у Кремлі.

Повторні удари недоімперії будуть через день-два. Готуємося і не втрачаємо налаштованості на позитив: все минає, і цей жах теж мине.