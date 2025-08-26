''Фламинго'' и ''Длинный Нептун'': в чем отличие новых ракет и какую угрозу этот тандем представляет для России

Август стал месяцем презентаций украинских дозвуковых крылатых ракет. Сначала была показана ракета "Фламинго", а буквально под День Независимости представили модификацию улучшенной Р-360 – "Динного Нептуна". Это подтвердило тот факт, что ракетная программа Украины живет и развивается. Но возникает вопрос: чем две казалось бы одинаковые по функционалу ракеты отличаются?

Как это часто бывает, любую презентованную новинку в Украине активно не только обсуждают, но и критикуют. Зачастую, как показала история, необоснованно и непрофессионально, что вредило будущему многих перспективных проектов. В частности, именно такая необоснованная критика чуть было не погубила проект САУ 2С22 "Богдана" и ту же ракету Р-360 ПКРК "Нептун".

В настоящее же время критика изначально касалась ракеты "Фламинго", когда вместо привлечения внимания к ее уникальным особенностям некоторые пытались их нивелировать сравнением с ракетой эпохи Второй мировой войны V-1 Vergeltungswaffe Eins, более известной как Фау-1, либо с советским БПЛА Ту-143 "Стриж" – что и в первом, и во втором случае было крайне непрофессионально.

Но после презентации "Длинного Нептуна" возник вопрос: а зачем Украине тратить бюджет и ресурсы на две одинаковые крылатые дозвуковые ракеты вместо унификации производства?

Что же, разберемся в этом вопросе глубже.

Характеристики и возможности

Для начала хотелось бы напомнить о характеристиках каждой из ракет. По крайней мере тех, что были опубликованы в открытых источниках.

"Фламинго":

дальность полета: 3000 километров;

максимальная скорость: 950 км/ч;

крейсерская скорость: 850 – 900 км/ч;

вес боевой части: 1000 – 1150 килограммов;

система наведения: комбинированная, включает спутниковую (устойчивую к РЭБ) и инерциальную системы.

На сегодняшний день эта ракета по своим ТТХ является лучшей крылатой ракетой дозвукового типа в мире. Лучше не только Х-101, Х-555, 3М14 "Калибр", 9М728/729 ОТРК "Искандер-К", но и американских Tomahawk. Лучше по дальности поражения цели, массе боевой части, а также по некоторым другим параметрам, о которых никто из критиков не упоминал.

Дело в том, что "Фламинго" – это, по сути, мобилизационная ракета: производится быстро, массово, относительно дешево. То, что нужно в условиях динамичной и крайне агрессивной войны на истощение.

На сегодняшний день ни одна страна в мире не обладает технологией производства мобилизационных крылатых дозвуковых ракет уровня "Фламинго". Даже Россия, которая пытается уже не первый год заменить энергозатратные не только Х-101 и 3М14 "Калибр" мобилизационными версиями, и даже авиационные Х-59/69, не смогла достигнуть в этом существенных успехов.

Второй неоспоримый плюс "Фламинго" – ее сухопутная пусковая база. Это ракета типа "поверхность-поверхность", что делает ее в разы непростой для фиксации предстоящего пуска и сопровождения уже запущенного средства поражения.

Как пример: пуск ракеты Х-101 предваряет взлет носителя – Т-95МС или Ту-160, подлет к пусковой локации, что занимает час-полтора, и только после этого пуск. А подлетное время к воздушному пространству Украины может составлять около часа и более.

В свою очередь "Фламинго" может быть размещена как на максимальном отдалении от границы Украины и России, что исключает прямое поражение имеющимися у РОВ средствами тактического и оперативно-тактического уровня, так и незаметно подведена к самой границе с неожиданным пуском по российской территории и крайне ограниченным временем реакции средств ПВО противника на угрозу.

"Длинный Нептун":

дальность полета: 1000 километров;

скорость: 900 км/ч;

вес боевой части: 350 – 450 килограммов.

Казалось бы, "Длинный Нептун" и вправду уступает "Фламинго" по дальности полета и по массе боевой части. Более того, это не мобилизационного типа ракета и в своем производстве она значительно энергозатратнее. Но в этом и вся суть.

Когда создавалась Р-360, в нее закладывались не только свойственные противокорабельной ракете параметры, но и многофункциональная перспектива: как в вопросах поражения целей, так и применяемых носителей – пусковых.

В то время, как "Фламинго" – это ракета с сухопутной пусковой и возможностью поражения именно наземных целей, Р-360 изначально была ракетой, способной поражать не только надводные, но и сухопутные цели. Что она прекрасно подтвердила в 2023 году, когда уничтожила российский комплекс С-400 на мысе Тарханкут. Кроме того Р-360 должна была стать средством поражения, запускаемым не только с сухопутной базы, но и морской, а также воздушной!

Таким образом Р-360, ее версия "Длинный Нептун", это более многофункциональное средство поражения, которое в будущем будет иметь возможность представлять собой угрозу для противника не только с земли, но и с моря, и воздуха.

Выводы

Украина ко Дню Независимости представила свои карты в споре с Россией, продолжающей сыпать ультиматумами. Президент Украины Владимир Зеленский и ранее заявлял о развитии нашей ракетной программы, но никто не догадывался о том, что у нас одновременно развивается как хорошо всем знакомый проект Р-360, так и создается крылатая ракета мобилизационного типа.

В тандеме эти средства поражения действительно представляют серьезную угрозу для ближнего и глубокого тыла РФ – при том, что ее эшелонированная ПВО значительно истощена и не способна противодействовать серьезным вызовам.

Что же, осталось только увидеть презентацию баллистической ракеты?

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".