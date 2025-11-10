Что не сказал Залужный в своей колонке

Для ремарк. После 24 февраля я полностью переключился на внешнюю политику. Ибо в воюющей стране внутренняя политика фактически умерла. Все, что мы сейчас видим – это не стратегия, а хаотический жабогадюкинг с заглядыванием в глаза первому лицу и зачисткой электорального поля. Иногда настолько предсказуемо, что неинтересно.

Внешняя политика – другое дело. Это не просто дипломатия. Это постоянное состязание за смыслы, влияние и позиции. Это пространство, где каждая ошибка имеет цену, которая часто становится очевидной слишком поздно.

И вот именно в этом контексте стоит прочесть сегодняшний материал Валерия Залужного в New York Post. Генерал четко формулирует, что российская дипломатия – это продолжение советской школы манипуляций имени Громыко. Она построена на тактике информационного загромождения, где цель – не найти решение, а утопить собеседника в хаосе, где правда теряет смысл, а нравственная ясность исчезает. Это не переговоры, а постановка, которая затягивает время и снимает ответственность.

"Преемственность советской школы переговоров – от Андрея Громыко до Сергея Лаврова – означает, что на каждые переговоры они приезжают с багажом папок, чтобы превратить дискуссию в театральное шоу: сначала наезды, потом дезинформация, потом – условный разговор по сценарию"., – пишет Залужный.

Это очень точно объясняет: система работает не на поиск правды или конструктива, а на создание хаоса и затягивания, на отсрочку ответственности.

А теперь – к болезненному. А что же предложила Украина?

После прихода Зеленского к власти украинская дипломатия была практически обнулена. Не один посол рассказывал мне в приватных разговорах, что их роль свели к логистам. Не один – что их выставляли за дверь во время переговоров. МИД превратился в департамент Банковой. А без прямого доступа к Ермаку твоя эффективность сводится к нулю – и это прекрасно понимают за границей.

Систему очистили от профессионалов, а младшие кадры растут в атмосфере страха, а не ответственности. Послы в ключевые страны не предназначались годами. Проходившие собеседования ждали командировки по 7–8 месяцев. В посольствах просто останавливалась работа. Но и это еще не самое плохое.

В 2022-м, когда формировались делегации на переговоры с россиянами – все происходило хаотично. Без структуры, без анализа. Между тем россияне каждый раз приезжали и каждый раз, что в Беларусь, что в Турцию россияне ехали с папками на каждого члена делегации с проработанными файлами. С пониманием, как можно затягивать собеседника в переговоры и проводить с ним "рукопожатие" (спросите у Давида Арахамии). Ибо у них – старая (но, как показывает опыт, не такая уж неэффективная) система и школа. У нас – импровизация.

Да, россияне работают как спецслужба. Их дипломатия – это часть гибридной войны. Не верите? Вспомните, как Лавров комментирует Бучу. Ему говорят: гражданские убиты. А он: "постановка англосаксов". И все – аудитория получила альтернативную линию нарратива, которая начинает жить своей жизнью. И это только один из тысяч примеров.

Россияне давно осознали: чем больше набрасывать лжеисторий (бедный-бедный Виткофф), тем меньше у переговорщика остается времени на скорую реакцию и критическое восприятие. Действительно ли вы думаете, что рассказы путина о Рюриковичах - это убеждение, а не спецоперация?

У меня нет сомнений.

Если Украина хочет быть сильной, ей нужна взрослая дипломатия. И не выполняющая волю одного центра, а выстраивающая национальные интересы. Нужны люди со знанием, опытом, пониманием, а не просто с доступом к телефону (потому что, говорят, президент до сих пор не разобрался, какие операции должен проводить СВР, а какие - контрразредка и ГУР).

Ибо если вы уже решили построить новую систему – без "старых лиц" – то сделайте ее эффективной. Залужный абсолютно прав: на переговорах не шутками выиграют. Там работает холодный расчет, подготовка, выдержка.

И если мы не осознаем этот диагноз – нас будут переигрывать. Снова и снова.