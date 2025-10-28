''Буревестник'' и кокошники. Все – для россиян

На фоне так называемых испытаний российского "Буревестника" Netflix вышел с фильмом "Дом с динамитом".

Кто запускает межконтинентальную ядерную ракету и США не только не могут определить, кто это сделал, но и показывают неспособность противостоять угрозе.

Если бы впасть в конспирологию, то может показаться, что эти два события будто бы подтасованы друг к другу. Россия вторую неделю лязгает ядерным оружием, ставки в очередной раз растут, а тут еще и вполне "ипсошный" фильм, способный спровоцировать заказ построения бункеров по всем штатам.

Несвоевременно, словом.

Но есть одно "но".

Российский "Буревестник" и выступление Путина о полете ракеты на 14 тыс. километров (интересно, куда она летала на такое расстояние и где упала, потому что данных нет) очень похожи на постановочную композицию. Ибо даже если абсолютно дорогостоящий проект и существует, то выглядит он больше как угроза, а не реальность.

Ибо такая ракета в единственном экземпляре вряд ли с военной точки зрения (пусть меня поправят эксперты) имеет какую-то ценность. Здесь больше об очередном "величии", потому что Кремлю нечем крыть карту "Томагавков".

Все это в целом говорит об одном: российская пропагандистская машина сейчас гораздо сильнее военной. Так называемая "вторая армия мира" погрязла в Украине, прорывов кот наплакал, а у "глубинного народа" в голове полная каша - как можно дойти до Берлина, если еще до Киева до сих пор не дошли?

Вот почему россиянам скармливают "Орешники", "Посейдоны", "Буревестники" и кокошники. Ибо запланированный большой парад на Крещатике переносится уже четвертый год. И конца-края нет. А тут еще санкции, заморозка и использование счетов, вооружение Европы.

Что делать? А то, что в геббельсовских методичках – системно и пафосно врать. Путин так раскрутил маховик войны, что остановить его сейчас он не может. Тем более под давлением США. Ибо тогда элиты начнут видеть, что царь в очередной раз промахнулся.

Поэтому они будут воевать еще долго. Особенно в информационном поле. На следующий год на эти инфоспецоперации в Федеральном бюджете увеличили статьи расходов. А это значит, что будут бить по психике.

Поэтому мы включаем критическое мышление. И рекомендуем это делать нашим европейским друзьям, которые все еще вздрагивают от каждого путинского слова.