Атака Польши: как Украине следует поступить

Вместо упражняться в остроумии по поводу шахедов в Польше, нам стоило бы немедленно договариваться о совместных действиях по обороне воздушного пространства Украины от общего врага.

Например, установить довольно неплохие польские радары и истребители дронов вдоль 560 км границы в Сумской области. Это основной коридор мероприятия шахедов и на Киев и на западную Украину и на Польшу.

Очевидно, что лучше сбивать общего врага над лесами, а не над городами.

Тем более что Польша только вчера получила от Евросоюза 43.7 (!) млрд евро на развитие своей обороны.

Вот направление для усилий нашего МИД и СНБО!

Конечно, это не так важно, как спасение золотого унитаза Миндича, но ведь можно было бы этим заняться…