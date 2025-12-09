20 пунктов потенциального ''мирного соглашения: какой выигрыш во всем этом будет у Украины?

Вчера в чате ОП с журналистами президент Зеленский отвечал на вопросы и затронул несколько тем переговорного трека, которые сейчас активно обсуждаются с американцами и европейцами. Из этих подводок, можно судить, что основа "мирного соглашения" с 28 пунктов сократилась до 20. "Похудение" произошло за счет того, что из документа выпадают территориальные уступки уже сейчас, а также все еще прорабатываемый вопрос гарантий от США.

Из разных источников можно судить, что эти 20 ключевых пунктов, которые сегодня фигурируют в наработках, имеют совершенно разных интересантов (что, в конце концов, делает это соглашение таким, которое вряд ли может быть реализовано в этом виде, но, я я написал в предыдущем посту, нам это "танго" надо дотанцевать до конца).

Итак:

1. Формальное закрепление контроля РФ над Крымом, частями Донецкой и Луганской областей

Выигрывает: Россия (получает сатисфакцию за решенное "СВО").

Проиграют: Украина (потеря территорий), США и ЕС (репутационное поражение и сигнал другим авторитарным режимам).

Для Китая плюс. Прецедент смены границ силой снижает вес международного права, на которое апеллируют в вопросе Тайваня.

2. Запрет членства Украины в НАТО

Выигрывает: Россия (ибо таким образом ее стратегическая цель выполнена).

Проиграют: Украина (потеря курса безопасности), Запад (доверие партнеров падает).

Для Китая большой плюс. Ослабляется доверие к США как к гаранту безопасности, а это сигнал Тайваня и Азии.

3. Прекращение огня на действующей линии столкновения

Выигрывает: Россия, она фиксирует статус-кво.

Выигрывает частично: Европа, потому что тогда существует уменьшение рисков эскалации.

Проигрывает: Украина (потому что конфликт становится замороженным с потерей инициативы).

Для Китая плюс. Замороженный конфликт означает долговременную зависимость РФ от Китая.

4. Демилитаризованная зона в части Донецкой области со "статусом Минска"

Выигрывает: Россия (это станет механизмом влияния внутри Украины).

Проиграют: Украина, США и ЕС - потому что существуют риски повторения сценариев 2015-2021 годов.

Для Китая плюс. Пекин получает рычаг влияния через Москву: РФ не выиграла, но и не проиграла.

5. Ограничение численности украинской армии до 800 тысяч

Выигрывает: Россия (в перспективе – более легкое силовое давление).

Проигрывает: Украина (имеем урезанную обороноспособность).

Проигрывают: США/ЕС (растет их фактическая ответственность за нашу безопасность).

Для Китая: нейтрально положительно. Ослабление европейской обороны в целом снижает влияние США.

6. Фонды восстановления с участием РФ

Выигрывает: Россия (она возвращается в финансовую систему).

Выигрывает ЕС: меньше собственных расходов.

Проигрывает: Украина (есть риск зависимости от российских денег).

Для Китая потенциальный плюс. Пекин может войти в эти фонды как инвестор, получая влияние на Украину и ЕС.

7. Размораживание (частичное) российских активов

Выигрывает: Россия (она получает назад критические ресурсы).

Проигрывает: Украина, потому что таким образом мы теряем источники репараций.

Проиграют: ЕС и США (политические и юридические последствия для их правительств).

Для Китая большой плюс. Если США идут на уступки РФ, их санкционная машина выглядит менее необратимой. Это важно для китайских компаний, опасающихся вторичных санкций.

8. "Автоматическое" возвращение санкций в случае новой агрессии

Формула возможна только после их снятия.

Выигрывает: Россия (восстанавливает свое экономическое пространство).

Проигрывает: Украина, потому что РФ получает время и ресурсы.

Для Китая плюс. Снятие санкций создает простор для торговли Китай-РФ и увеличивает зависимость Москвы от Пекина.

9. Новый формат гарантий безопасности

Обещают сходство со ст. 5, но без реального членства.

Выигрывает: Запад (при этом не берет на себя обязательств НАТО) и это для нас – отсыл в Будапештский меморандум.

Проигрывает: Украина, потому что гарантии выглядят как "бумажные".

Нейтрально: Россия (лучше, чем НАТО, но хуже, чем отсутствие гарантий вообще).

Для Китая плюс. НАТО не расширяется, а США берут на себя размытые обязательства.

10. Будущие договоры о ненападении (Украина-Россия-ЕС)

Выигрывает: Россия (получает время для восстановления армии, как утверждают в ГУР, они могут это сделать до 2030 года).

Выигрывает ЕС: временная стабильность.

Проигрывает: Украина (мы будем постоянно жить в отложенной угрозе).

Для Китая плюс. Полтора-два года паузы позволяют РФ покупать вооружение и технологии через китайские структуры.

11. ЗАЭС под контролем РФ/США или общим надзором

Выигрывает: Россия (содержит стратегический объект).

Выигрывает США: у них будет контроль над ядерной безопасностью.

Проигрывает: Украина, потому что мы теряем контроль над ключевой инфраструктурой. (Правда, вчера президент заявил, что без Украины эта станция не будет работать нормально).

Для Китая: минус. Пекин не любит форматы США-РФ, восстанавливающие их двухполярность без участия Китая.

12. Проведение общенациональных выборов "быстрее"

Выигрывает: Россия (внутренняя турбулентность в Украине работает на нее).

Выигрывает Запад: возобновление демократического цикла.

Проигрывает: Украина будет иметь выборы в условиях политической и нестабильности безопасности.

Для Китая: нейтрально.

13. Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года

Выигрывает: ЕС (можно пообещать сейчас, это будет политический процесс, но не будет гарантий).

Выигрывает Украина: символический плюс.

Проигрывает: Россия (но это может компенсироваться другими пунктами).

Для Китая условный минус. Ужесточение ЕС как политического образования уменьшает маневровое поле для Пекина.

14. Обмен пленными "всех на всех"

Выиграют: Украина и Россия гуманитарно и политически.

Нейтрально: США/ЕС.

Для Китая: нейтрально.

15. Гуманитарные положения об образовании и терпимости

Выигрывает: ЕС (стандарты соответствуют их политике).

Выигрывает Россия: воздействие на гуманитарную сферу "серых зон".

Проигрывает: Украина (появляются дополнительные риски давления на языковую и образовательную политику).

Для Китая: нейтрально. Пекин мало интересует гуманитарная политика Украины.

16. Административные демилитаризованные механизмы на отдельных территориях

Выигрывает: Россия (еще один инструмент воздействия).

Проигрывают: Украина и ЕС (здесь у нас есть сохранение долгосрочной нестабильности).

Для Китая плюс. Чем больше нестабильности и неопределенности в Европе, тем выгоднее китайской экономической экспансии.

17. Неопределенный политический статус территорий

Выигрывает: Россия (стратегия "тянуть время" в условиях ослабления поддержки Украины).

Проигрывает: Украина (мы будем находиться в постоянной зоне напряжения).

Для Китая большой плюс. Пекин любит "замороженные конфликты", потому что они снижают американское влияние.

18. Отсутствие амнистии в тексте соглашения

Выигрывает: Украина (сохраняет возможность преследовать военные преступления).

Выигрывают: США/ЕС (сохраняется возможность вернуться к международному праву).

Проигрывает: Россия (ее представители остаются под угрозой преследования).

Для Китая плюс. Когда Россия слабеет, ее элиты нервничают, то Пекин усиливает контроль над Москвой.

19. Технические положения, выносимые в отдельные соглашения), внесение изменений более чем в 50 различных документов

Выигрывает: Россия (возможность маневра в интерпретациях – они на этом "собаке съели").

Проигрывает: Украина, потому что существует риск "размытия" обязательств.

Проигрывают: США/ЕС (не ясна система мониторинга взятых обязательств).

Для Китая плюс. Любая неопределенность позволяет Пекину гибко входить в экономические и политические пробелы.

20. Структурные реформы для послевоенной интеграции

Выигрывает: Украина (мы получаем шанс на модернизацию).

Выигрывают: США/ЕС (имеем усиление институциональной устойчивости).

Проигрывает: Россия теряет рычаги влияния.

Для Китая: минус. Модернизированная Украина, интегрированная в ЕС – более сложный партнер для Китая. Но минус небольшой, потому что Китай все равно стремится к инфраструктурным инвестициям.

* * *

Должен здесь утверждать однозначно: в целом этот набор пунктов выглядит не как "мирное соглашение", а как архитектура заморозки конфликта с уступками России в ключевых вопросах и минимальными гарантиями для Украины. Это соглашение не создает систему безопасности для Украины, но создает простор для маневра для великих государств. Россия получает паузу для перегруппировки. США получают возможность переключиться на Китай. У ЕС будет временное снижение напряжения. Китай – стратегическое усиление в Евразии.

Вот только какой выигрыш во всем этом будет у Украины?

Если будет время, на выходных попробую сформулировать, как нам следовало бы действовать с учетом ловушки, в которую нас бешеными темпами загоняют.