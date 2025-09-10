Атака Польщі: як Україні слід вчинити

Замість вправлятися в дотепності щодо шахедів у Польщі, нам варто було б негайно домовлятися про спільні дії з оборони повітряного простору України від спільного ворога.

Наприклад, встановити досить непогані польські радари та дрони- винищувачі вздовж 560 км кордону в Сумській області. Це - основний коридор заходу шахедів і на Київ і на західну Україну і на Польщу.

Очевидно ж, що краще збивати спільного ворога над лісами, а не над містами.

Тим більше, що Польща лише вчора отримала від Євросоюзу 43.7 (!) млрд євро на розвиток своєї оборони.

От же напрямок для зусиль нашого МЗС та РНБО!

Звичайно, це не так важливо, як порятунок золотого унітаза Міндіча, але ж можна було б цим зайнятися…