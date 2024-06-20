Ученые исследовали происхождение материи, из которой создана наша Солнечная система

4,5 миллиарда лет назад из облака пыли и газа образовалась наша Солнечная система. Со временем, под влиянием излучения Солнца, первичные строительные блоки этой космической люльки претерпели значительные изменения. Поэтому изучение их состава и происхождения – сложная, но увлекательная задача.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, значительно продвинуло нас в понимании ранней истории солнечной системы. Благодаря упавшему на Землю метеориту NWA 14250 ученые обнаружили уникальные следы вещества, образовавшегося 4,5 миллиарда лет назад, в протопланетном диске – первобытном облаке, из которого впоследствии возникли планеты, астероиды и кометы. Об этом пишет focus.ua.

Солнце, как и другие звезды, зародилось из облака, состоявшего из газа и пыли. Более плотные участки этого облака сжались под действием гравитации, давая жизнь звездам, таким как наше Солнце. Остатки материи, не превратившиеся в звезду, образовали вокруг нее вращающийся диск из газа и пыли – протопланетный диск. Именно из него, на протяжении миллионов лет, формировались планеты, астероиды и кометы.

Считается, что Облако Оорта – скопление ледяных объектов, окружающее Солнечную систему – сохранило в себе первоначальное вещество протопланетного диска. Долгопериодические кометы, происходящие из облака Оорта, при приближении к Солнцу выбрасывают газ и пыль, а также ледяные обломки. К сожалению, изучение этих обломков на Земле практически невозможно – они разрушаются при прохождении через атмосферу.

К счастью, космос богат метеоритом – обломками астероидов, которые иногда сталкиваются с кометами. В результате этих столкновений частицы комет попадают внутрь метеоритов, формируя так называемые обломочные породы. Эти обломки, невредимые, могут упасть на Землю, предоставляя нам уникальную возможность изучить состав ранней Солнечной системы.

Именно такие обломочные породы обнаружили ученые внутри метеорита NWA 14250. Тщательное изучение его состава подтвердило кометное происхождение некоторых обломков. Это открытие дает нам шанс изучить состав протопланетного диска, из которого образовалась наша Солнечная система.

Самое интересное, что обломочные породы из NWA 14250 оказались похожими на ранее находившиеся в метеоритах из окрестностей Нептуна, а также в образцах из астероида Рюгу. Это свидетельствует о том, что первичное вещество протопланетного диска было относительно однородным, а его фрагменты распространены по всей Солнечной системе.

Исследование метеорита NWA 14250 – значительный шаг в понимании ранней истории Солнечной системы. Изучение обломочных пород из разных метеоритов поможет нам раскрыть тайны формирования планет, астероидов и комет, а также дать представление о составе первоначального облака, из которого зародилась наша жизнь.

Напомним, ранее UAportal писал о 5 невероятных фактах о Марсе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!