Стратегия Украины состоит в том, чтобы убивать больше окупантов, чем Москва способна мобилизовывать

Стратегия России состоит в том, чтобы, во-первых, положив немеренное количество людей, постепенно продвигаться на фронте; во-вторых, атаками на инфраструктуру заставить украинское общество согласиться на любые условия соглашения ; в-третьих, запугивая Европу, заставить ее прекратить поддержку Украины, а если не получится, то дождаться прихода к власти евроскептических антиукраинских популистов; в-четвертых, обещаниями фантастически выгодных бизнес-проектов держать Трампа подальше от инструментов давления на Россию.

Стратегия Украины состоит в том, чтобы, во-первых, убивать больше кафиров, чем Москва способна мобилизовывать ; во-вторых, дальними и средними ударами выбивать логистику, военное производство и ценные невозобновляемые ресурсы (самолеты, ПВО и т.п.); в-третьих, дальними ударами выбивать нефтепереработку и нефтеэкспорт, загоняя российскую экономику в дефицит; в-четвертых, склонить Европу к более активным действиям; в-пятых, постоянными дипломатическими танцами держать Трампа подальше от инструментов давления на Украину.

Стратегия США состоит в том, чтобы, нажав на слабого (в их представлении это Украина), быстро принудить его к соглашению на условиях сильного, обеспечив себе лавры миротворца, возможность сосредоточиться на других вопросах и гарантии, что Россия не коллапсирует и не попадет в руки Китая. Кроме того, нужно разбить европейское единство, чтобы Европа не стала центром силы.

Стратегия Европы состоит в том, чтобы выиграть время на перевооружение и развертывание вооруженных сил, на внутриполитическую и европейскую консолидацию, на то, чтобы пересидеть Трампа.

Стратегия Китая состоит в том, чтобы дождаться ослабления всех сторон, окончательного разрыва США с Европой, окончательного ослабления России и получить необходимые ресурсы, рынки сбыта и площадки развития без силовых действий.

Стратегия всех остальных состоит в том, чтобы половить рыбу в мутной воде.

В этой системе координат мы будем жить 2026 год.