Россия в очередной раз готовится к признанию Приднестровья независимым? Что это значит для нас

В Украине почти незамеченным остается визит заместителя помощника госсекретаря по восточной Европе Госдепа США Кристофера Смита в Кишинев и Тирасполь.

1. Чтобы нас не вводила в заблуждение "низкая должность" Смита, просто напомню, что в феврале 2025 года он совершил незапланированный визит в Минск. По результатам визита из Беларуси были освобождены три политических заключенных, среди которых был гражданин США и два белоруса, и доставлены в Вильнюс. И с этого начался процесс потепления отношений США с Белоруссией.

2. Это второй визит Смита в ПМР. В прошлый раз он посещал Тирасполь полтора года назад, когда в ПМР готовились к съезду депутатов всех уровней, которые должны были реанимировать результаты референдума 2006 года о "независимости и вхождении в Россию".

3. У нас почти незамеченными остаются тектонические оползни, которые начались в Молдове после 24.02.2022 года и резко ускорились в 2025 году. Если коротко, стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Молдова, практически соскочившая с энергетической иглы (перестала покупать российский газ, а электроэнергия с Молдавской ГРЭС составляет не более 20% в энергобалансе страны);

- Нейтрализовали (частично) двух ключевых игроков – Шора и Плахотнюка. Последний сидит в молдавской тюрьме, а Шор не смог организовать беспорядки на последних выборах;

- подвесили гагаузские элиты (выборы отложены на неопределенный срок, апелляция в Москву больше не работает). И вообще элиты почувствовали, что кишиневские силовики могут выполнять сложные аресты, чего до сих пор не было никогда в истории Молдовы.

- Заявление Маи Санду о возможном объединении с Румынией – это не случайность, а сознательное прощупывание темы.

- Следует особо обратить внимание на то, что на прошлой неделе в Румынии обнародовано социологическое исследование, согласно которому 56% румын поддерживают объединение. Вполне реально, что эта тема может вернуться в политический дискурс, несмотря на то, что румынские элиты очень скептически смотрят на эти процессы.

4. Но давайте вернемся к Приднестровью, которое является единственным на сегодняшний день, рычагом давления на Кишинев. В прошлом году Россия сделала несколько важных шагов: прежде всего они запретили "молдавскую" схему поставок газа и тянут газ через венгерскую прокладку с проплатами в ОАЭ. Во-вторых, сейчас очень активизировались процессы по насаждению мифа относительно "отдельного приднестровского народа" (вспомните народ Донбасса). В-третьих, есть определенные признаки того, что идет работа по поиску замены так называемого президента ПМР Красносельского. Главная причина – "испуганная" позиция за время войны и неготовность выполнять не задумываясь приказы из Москвы. Хотя, не стоит забывать, что новый куратор Приднестровья Кириенко будет пробовать обрастать своими кадрами.

5. Пока рано делать окончательные выводы, но совокупность всех этих факторов говорит нам о следующем:

- россияне не имеют сейчас других рычагов влияния на Молдову, чем поднятие ставок по Приднестровью. И потому сейчас, вполне реально, могут начаться определенные информационные движения по эскалации ситуации;

– Визит Смита – это явный колокольчик, что США, как минимум, видят эти процессы.

– В теории, выборы так называемого президента ПМР должны пройти в декабре 2026 года (официальной даты нет). Мы не можем исключать, что Кремль готовит как один из вариантов – повторный референдум, по результатам которого, возможно, будет признание ПМР. Точнее, сейчас в Кремле готовится к шантажу ЕС по этому вопросу.

С военной точки зрения Приднестровье не является для нас сейчас проблемой. Но, похоже, на процессы в Молдове и Приднестровье нужно смотреть немного шире. Те процессы, которые сейчас зародышевы, могут в любой момент начать резко развиваться.