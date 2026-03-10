Японський сценарій Трампа для Ірану та РФ

Рада з 88 богословів обрала 8 березня Моджтаба Хаменеї головним вченим та лідером Ірану, всупереч застереженню Трампа від 6 березня. Вибори пройшли в диму від палаючих сховищ палива, які 7 березня вразив Ізраїль, але Тегеран у день засідання вченої Ради не бомбили. Трамп відмовився коментувати вибори, коротко сказав: Подивимося, що буде, і ось чому.

Білий дім пропонує іранцям японський сценарій, за яким Трамп обіцяв 6 березня "Зробити Іран знову великим". Сценарій близький до того, як США швидко вивели 1945 р. Японію з війни. США вразили імператора ядерним бомбардуванням, і він наказав про капітуляцію. Натомість Японія отримала вічну дружбу США, нові технології та позбулася витрат на оборону.

Команда Трампа правильно вирахувала: рахбар – це така ж єдина людина в Ірані, як і імператор у Японії, який може наказати припинити стріляти, і він буде виконаний усіма, включаючи КВІР. Президент Пезешкіан, який заявив 7 березня, Іран не стрілятиме по державах Затоки, якщо звідти теж не стрілятимуть, цей імідж не має. Кілька атак з Ірану 7 березня, включаючи буксир, що стягував з мілини в Затоці інше судно, це ілюстрували. Не обов'язково, що КСІР здійснив атаки, ігноруючи президента, але відкрите протистояння між ним та КСІР було можливим.

Тож Трамп заявив 6 березня, що він за вибори, але кандидатура Моджтаба Хаменеї його не влаштовує. Природно, Рада обрала сина Хаменеї, незважаючи на те, що у нього немає вченого звання аятоли. КСІР не залишалося нічого іншого, як з вечора 8 на 9 березня почати присягати новому рахбару, який ще жодних наказів не віддавав, щоб з ним сперечатися.

Генералів і офіцерів КСІР поставили перед вузьким вибором, присягнути синові героя і мученика, який не подобається Трампу, або їх вважатимуть такими ж агентами Моссад, яким був генерал Ісмаїл Каані, який командував спецпідрозділом "Кудс" у складі КСІР. Напередодні виборів ізраїльські та турецькі ЗМІ додали оцту і повідомили, що Каані нібито бачили живим і здоровим в Ізраїлі.

У випадку Японії не все було рівним, і це зараз у Вашингтоні врахували. Група військових тоді намагалася захопити палац і змусити імператора скасувати наказ про капітуляцію, але зазнала невдачі. Моджтаб Хаменеї – той рахбар, заколот проти якого КСІР вкрай проблематичний. Проти будь-якого з інших кандидатів він був можливий, але якщо виступити проти нього, то це прирече себе на поразку. Підрозділи КВІР у будь-якому випадку будуть переформатовані і заколот проти нового рахбару найкоротший шлях до їх жорсткої ліквідації. Це як путч ДКНС у 1991 р., який дозволив Єльцину розпустити КПРС.

Командуванню КВІР доведеться або виконати наказ нового Хаменеї, який де-факто анонсував Пезешкіан, або підписати смертний вирок. Якщо виконають, то на них очікує плавний догляд на солідні пенсії в обмін на вихід з політичного життя. Лібералізація режиму, на яку чекають усі, включаючи Трампа, неможлива без винятку КВІР з політикуму Ірану. Є кілька сценаріїв, тому Трамп і сказав коротко: Подивимося. Поки він чекає на припинення вогню і не заважає Ірану зберігати обличчя.

У цих рамках глава МЗС Аракчі дав 9 березня інтерв'ю американському телеканалу PBS NewsHour, де сказав, що новий рахбар не може коментувати переговори зі США, оскільки ще зарано. Генерал Маджид Мусаві, командувач військово-космічними силами КВІР, цього дня гордо заявив, що в Ірану є ракети, які, як і "Фламінго", несуть більше тонни вибухівки і при цьому теж літають "світ за очі".

З 8 березня інтенсивність взаємних обстрілів по обидва боки Затоки знизилася і до 9 березня було враження, що перестрілки відбуваються в основному між Іраном та Ізраїлем. Аеропорт у Дубаї працює і в Україні очікується закритих указів про нагородження "За оборону Дубая". Трамп також спокійно віднесеться, якщо новий рахбар назве його за традицією "Великим сатаною", як спокійно поставився до того, що мер Нью-Йорка називав його "фашистом".

Друга збита 9 березня ракета, що летіла до військової бази США в Туреччині, не приведе до ескалації. Заява 9 березня КВІР про п'ять уражених ракетами баз США в Іраку теж у порядку речей. З Білого дому теж у відповідь чимось погрожують. Це триватиме щонайменше до 14-15 березня, після чого перейдуть до ділових бесід. МЗС ОАЕ ще 8 березня попросило Ізраїль не нагнітати і не розпускати чутки, що це нібито армія ОАЕ вдарила 7 березня по опріснювачу на іранському острові Кешм.

Для ділових бесід Трамп має два сильні аргументи – острів Кешм і острів Харк. Перший контролює вхід до Ормузької протоки і Пентагон третій день робить зачистку навколо нього. Зайняти острів Харк запропонував 8 березня генерал Кіт Келлог, що одразу потрапило до ЗМІ. На Харку знаходиться термінал з відвантаження 90% нафти з Ірану. Зайняти Харк – це сісти її розлив, зайняти Кешм – взяти під контроль її вивіз. Коли в Пентагоні говорять про наземні операції в Ірані, то мають на увазі два ці острови або один з них. Оскільки нафта з Ірану та Венесуели – це 18% нафти, яку споживає Китаєм, і головна частка в них іранської, то Трампу є про що говорити з Сі Цзіньпіном у Пекіні 31 березня. У тому числі й про деклерікалізацію політикуму Ірану. Китайці були дві тисячі років безбожниками і без марксизму, тож зрозуміють Трампа.

Ті, хто швидко підрахував, які шалені гроші путінський режим отримає від стрибка цін на нафту через війну в Затоці, явно поквапилися. Стрибок короткочасний і грошей швидко урвуть тільки ті, у кого вона готова до відправки та поблизу є клієнт, якому вона гостро потрібна. Вивіз із Затоки не припинявся навіть на початку війни. Близько 5 танкерів вийшли з нього 1 березня, два 2 березня та 3 березня один зайшов до ОАЕ за нафтою. Затишшя після заяви Пезешкіана оживило цей рух і реєстратори фіксують лідерство в ньому грецьких судновласників. Схоже, воно поновлюється, не чекаючи на заяви Тегерана і Вашингтона. Китайці як основні покупці іранської нафти навряд чи хочуть за неї переплачувати, і Тегерану теж гроші потрібні.

Серед тем, які Трамп порушить на переговорах з іранцями, є і тема зброї. У жовтні 2020 р. ООН у розпал пандемії та президентських виборів у США зняла заборону на продаж зброї Ірану, що діяла понад 10 років. Після вторгнення 2022 р. рашистів в Україну виник транзит до РФ "товарів подвійного призначення" через Іран. З 1 березня цей коридор за фактом закрито.

Трамп, як майстер угоди, може запропонувати Хаменеї тримати його закритим і далі в обмін на гарантії, що Ізраїль ніколи не бомбардуватиме Іран. Республіканська партія в найближчому майбутньому не залишить Конгрес і може розглядатися як гарант договору і після виборів 2028 р. У таку схему добре вписуються дії Такера Карлсона та Еммануеля Макрона.

Карлсон став звинувачувати Трампа в тому, що той зробив великим Ізраїль, а не США і виконує всі забаганки Нетаньяху. Намічається нова тема - Трамп агент Ізраїлю, а не Москви чи ФСБ філія Моссада. При цьому Віткофф і Кушнер мають прибути 10 березня до Єрусалиму, щоб поставити серію незручних питань Нетаньяху, зокрема й чому він досі не вивів війська з Гази. У ЗМІ вже пишуть про конфлікт інтересів між Трампом та Нетаньяху. У цьому контексті парасолька Трампа над Іраном від Ізраїлю не виглядає повною фантастикою і вписується в його японський сценарій.

До нього вписується вимога Макрона від 9 березня терміново зібрати Радбез ООН для обговорення військових дій Ізраїлю в Лівані. Поза сумнівом, чотири постійні члени Радбезу їх засудять, а позиція США залежатиме від позиції Ірану за головними пропозиціями Трампа. Все це починає нагадувати першу і другу Балканські війни 1912-1913 рр., коли всі, включаючи Болгарію, спочатку воювали з Туреччиною, а потім ті самі і Туреччина воювали з Болгарією.

Трамп різко змінив ситуацію не лише в Ірані, а й глобально. Настільки, що після слів Віткоффа – РФ не слід передавати Ірану розвідінформацію зі своїх супутників, у кремлі схаменулися і стали нав'язувати через "Телегу" обрізок відеозапису, де чувак, схожий на путіна, скаржиться, що він не може якісно вимовити привітання з 8 березня і трьом горло.

Кремлівці зробили зондаж – може до РФ одразу застосуйте другу, позитивну частину японського сценарію, якщо ми цього самі приберемо? Схоже, там уже не лише колективний путін, а й колективний професор Соловей. В результаті США перенесли переговори між РФ і Україною на 15 березня до прояснення ситуації в Ірані та Ізраїлі.