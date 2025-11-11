Помер Геннадій Балашов: не всі пам'ятають його злочин проти власного народу

На псевдоекономічну маячню, за допомогою якої він намагався зробити собі авторитет і навіть створити першу популістську політичну партію в новітній історії України, можна було б не відволікатись.

Однак мало хто пам’ятає про головний день політичної кар’єри Балашова. Наступного дня після побиття студентів він "захопив" Майдан й закликав очистити його від силовиків, які контролювали частину площі після побиття людей. Очевидно, це була цілеспрямована провокація, яка мала б розв’язати руки владі ще до того моменту, поки протест не охопив сотні тисяч українців. На щастя, цій провокації тоді вдалося протистояти, ми збиралися на Софійській площі аж до "маршу мільйона".

Але на відміну від тупої балаканини Балашова це був відкритий злочин проти власного народу. І мені завжди було цікаво, хто за цим злочином стояв — Янукович чи Кремль.